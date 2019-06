MotoGP: Viňales v Assenu vybojoval své první letošní vítězství

Do závodu královské kubatury v Assenu se jako první vydával Fabio Quartararo. Pro mladého Francouze to byl třetí start z pole position v letošním roce a navíc druhý v řadě za sebou. Quartararo se tak stal nejmladším jezdcem, který v královské kubatuře vybojoval dvě po sobě jdoucí pole position.

Do závodu nenastoupil Jorge Lorenzo, který měl v pátek těžký pád a má zlomený obratel. Jezdec z Mallorky bude chybět i za týden v Německu, kde ho nahradí Stefan Bradl.

S penalizací startoval Miguel Oliveira, který se musel na roštu odsunout o tři místa vzad z důvodu nezodpovědné jízdy.

Po startu se vedení ujal Rins. Na druhé místo se dostal Mir. Quartararo klel na třetí místo a bojoval s Viňalesem, který na něj útočil. Márquez, který letos poprvé startoval až čtvrtý, klesl po startu na páté místo. Dovi se naopak posunul na šesté místo.

Viňales se sice dlouho snažil předjet Quartarara, ale nakonec jej překonal Márquez. Quartararo a jezdci Suzuki dokázali Márquezovi s Viňalesem trochu poodjet.

Alex Rins upadl čtyřiadvacet kol před koncem z vedení. První místo tak na chvíli převzal Mir, ale následně klesl vzad. Ve vedení jej tedy vystřídal další nováček – Quartarararo. Viňales se zařadil na druhé místo, Márquez na třetí. Mir klesl na čtvrtou pozici a následně jej předjel i Dovi. Márquez překonal Viňalese a dostal se tak na druhé místo za Quartarara a zajel nejrychlejší kolo prozatímního průběhu závodu. Nedlouho poté pak Márquez zkusil zaútočit na Quartarara, ale nedostal se před něj.

Dvaadvacet kol před koncem skončili na zemi Rossi a Nakagami. Nakagamimu se po nehodě příliš nechtělo vstávat.

Ve vedení nadále pokračoval Quartararo, ale Márquez a Viňales nebyli nijak daleko za ním. Na tomto pořadí se nic neměnilo ani osmnáct kol před koncem. Všichni tito tři jezdci se nadále drželi těsně za sebou a navíc se jim přiblížil i Dovi. Pátý Mir již měl nějakou ztrátu a navíc si musel dávat pozor na Petrucciho.

O něco později dokázali Quartarararo a Márquez trochu poodjet Viňalesovi, který chyboval. Dovi se tak dostal blíže k Viňalesovi.

Šestnáct kol před koncem se Márquez dostal před Quartarara na první místo. Viňales se po své chybě opět dokázal přiblížit vedoucí dvojici. V dalším kole se ovšem Quartararo zase vrátil do vedení, protože Márquez trochu vyjel mimo dráhu.

Čtrnáct kol před závěrem se stále ve vedoucí trojici drželi Quartararo, Márquez a Viňales, s menším odstupem byl čtvrtý Dovi, který se trojici vpředu nedokázal přiblížit, naopak k němu se přiblížil Petrucci, který o něco dříve dokázal předjet Mira.

V dalším kole se před Márqueze na druhé místo dostal Viňales. Quartararo stále držel vedení, ale o něco později se Viňales dokázal dostat na první místo před nováčka. Jedenáct kol před závěrem předjel Quartarara i Márquez. Petrucci předjel Doviho a dostal se na čtvrté místo, ale v kontaktu s vedoucí trojicí nebyl. Márquez se přiblížil vedoucímu Viňalesovi, Quartararo na třetím místě už trochu ztrácel na první dva jezdce, před Petruccim ovšem měl relativně velký náskok.

O něco později chyboval Viňales a přišel o vedení, ale brzy se opět dostal zpět před Márqueze na provizorní první příčku.

Osm kol před koncem se Mir dostal před Doviho na páté místo. Vedl Márquez, druhý byl Viňales, třetí Quartararo a čtvrtý Petrucci.

O něco později se Mir dokázal dostat i před Petrucciho. V této chvíli tedy byl nováček Mir na čtvrté pozici, jednu pozici za nováčkem Quartararem, ale jezdci Ducati nevypadali, že by si Mira chtěli nechat ujet. Pět kol před koncem se Dovi posunul před Mira a následně Mira překonal i Petrucci.

Čtyři kola před závěrem pokračoval ve vedení Viňales. Druhý byl Márquez a třetí Quartararo. Dovi, Petrucci, Mir a nyní už také Morbidelli bojovali o čtvrté místo. Morbidelli byl v této fázi závodu hodně rychlý, rychlejší než Mir a jezdci Ducati.

Viňales vedl i tři kola před závěrem. Márquez pokračoval na druhém místě, ale nebyl v těsném kontaktu s Viňalesem. Vzhledem k šampionátu ovšem Márquez nepotřeboval nijak výrazně riskovat. Quartararo zůstával poměrně osamoceně na třetí pozici.

Viňales nakonec vedení udržel a dojel si pro první letošní vítězství. Marc Márquez dorazil do cíle jako druhý a navýšil tak vedení v šampionátu. Fabio Quartararo vybojoval druhé podium v řadě za sebou. V Assenu, kde se mu dařilo již v nižších třídách, dorazil do cíle jako třetí. Těsně pod podiem skončil Andrea Dovizioso. Na pátou příčku se dostal Morbidelli. Dále se umístili Petrucci a Crutchlow. Nováček Joan Mir, který se také na chvíli objevil ve vedení závodu, nakonec dojel osmý a je tak druhým nejlepším nováčkem (po Quartararovi). Do elitní desítky se vešli i Miller a Iannone.

Karel Abraham byl klasifikován jako sedmnáctý.

Další závod se jede hned za týden v Německu.

GP Nizozemska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 173,1 40'55,415 2 Marc MARQUEZ Honda 172,7 4,854 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 172,4 9,738 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 172,1 14,147 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 172,1 14,467 6 Danilo PETRUCCI Ducati 172,1 14,794 7 Cal CRUTCHLOW Honda 171,8 18,361 8 Joan MIR Suzuki 171,4 24,268 9 Jack MILLER Ducati 171,2 26,496 10 Andrea IANNONE Aprilia 171,2 26,997 11 Pol ESPARGARO KTM 171,1 28,732 12 Aleix ESPARGARO Aprilia 170,7 34,095 13 Miguel OLIVEIRA KTM 170,7 34,181 14 Francesco BAGNAIA Ducati 170,7 34,249 15 Hafizh SYAHRIN KTM 170,7 34,494 16 Tito RABAT Ducati 169,7 48,357 17 Karel ABRAHAM Ducati 163,5 1 kolo Neklasifikováni Johann ZARCO KTM 168,3 10 kol Takaaki NAKAGAMI Honda 169 22 kol Valentino ROSSI Yamaha 168,9 22 kol Alex RINS Suzuki 168,2 24 kol

Foto: Yamaha