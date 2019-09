MotoGP: Márquez v závěru překonal Quartarara a vítězí v Misanu

Do závodu královské kubatury se z první pozice pouštěl Maverick Viňales. Závod musel vynechat Andrea Iannone, který včera třikrát upadl a má zraněné rameno.

Po startu závodu, který byl vypsán na 27 kol, se vedení ujal Maverick Viňales. Na druhé místo se zařadil Fabio Quartararo a na třetí Franco Morbidelli. Pol Espargaro po startu z druhé pozice klesl na páté místo až za Márqueze.

O chvíli později se Márquezovi podařilo dostat se na třetí místo před Morbidelliho. Viňales a Quartararo si během prvního kola vytvořili menší náskok před zbytkem pole, ale Márquez nevypadal, že by se s tím chtěl smířit a Quartararo zase nevypadal, že by chtěl nechat Viňalese na první pozici a jistě by si rád vyjel první výhru v MotoGP.

V dalším kole pokračoval na první pozici Viňales. Quartararo byl těsně za ním a dokonce se snažil útočit, až se nakonec ve třetím kole ujal vedení. Poté, co Quartararo převzal vedení, podařilo se mu trochu poodjet Viňalesovi a následně se před Viňalese dostal Márquez.

Na zemi skončil Nakagami. Jezdec je v pořádku.

Quartararo pokračoval v rychlém tempu i nadále. Márquezovi se podařilo trochu setřást Viňalese, ale Quartararo byl hodně rychlý a pokračoval ve vedení.

Dvacet kol před závěrem stále vedl Quartararo, ale Márquez mu byl o něco blíž než v předchozím kole. Viňales zůstával třetí, ale na vedoucí dvojici již ztrácel přes dvě vteřiny. Čtvrtý byl Morbidelli a první pětku uzavíral Valentino Rossi. Pol Espargaro byl šestý, ale hodně na něj útočil Dovi a také Rins.

Na zemi skončil Miguel Oliveira. Jezdec je v pořádku a vrátil se do závodu.

Na prvních třech místech se pořadí neměnilo ani v době, kdy do konce zbývalo osmnáct kol, ale čtvrtému Morbidellimu se hodně přiblížil Rossi.

Šestnáct kol před koncem upadl Francesco Bagnaia.

Na prvním místě se nic neměnilo. Stále vedl Quartararo a Márquez se držel těsně za ním. Třetí zůstával Viňales. Nic se neměnilo ani mezi Morbidellim a Rossim, kteří bojovali o čtvrté místo.

Dvanáct kol před koncem dostal Alex Rins penalizaci tzv. „long lap“ penalty, nicméně v témže kole Rins upadl. Jezdec je v pořádku a pokusil se znovu rozjet, ale nepodařilo se mu to.

Jedenáct kol před koncem se Rossi na chvíli dostal před Morbidelliho, ale Morbidelli mu rychle předjetí vrátil. O něco později se Rossimu podařilo znovu předjet Morbideliho.

Quartararo pokračoval ve vedení. Márquez byl těsně za ním. Viňales zůstával třetí. Trochu se přibližoval vedoucí dvojici, ale stále ztrácel zhruba dvě vteřiny, později ale zase naopak zrychlili Quartararo a Márquez, takže se Viňales přestal přibližovat.

Šest kol před závěrem upadl Pirro. Nedlouho po něm havaroval i Crutchlow.

Quartararo pokračoval na první pozici i pět kol před koncem. Márquez se stále držel těsně za ním, aniž by útočil. A Viňales se opět trošku přiblížil vedoucí dvojici.

Do posledního kola najeli Quartararo a Márquez prakticky současně. Márquez předjel Quartarara, ale následně mu Quartararo předjetí vrátil. Pak se opět Márquez vrátil před Quartarara. Pak to Quartararo ještě jednou zkusil, ale málem došlo ke kontaktu. Quartararo musel zpomalit. Z výhry se nakonec raduje Márquez. Quartararo byl blízko první výhry, ale nakonec se musel smířit s druhým místem. Viňales dorazil do cíle jako třetí. Těsně pod podiem opět skončil Rossi. První pětku uzavřel Morbidelli.

Dále se umístili Dovi, Pol Espargaro a Joan Mir. Desítku doplnili Miller a Petrucci.

Tentokrát si jezdci příliš neodpočinou, protože další závod se jede už za týden v Aragonii.

GP San Marina - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 161,3 42'25,163 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 161,3 0,903 3 Maverick VINALES Yamaha 161,2 1,636 4 Valentino ROSSI Yamaha 160,5 12,66 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 160,5 12,774 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 160,5 13,744 7 Pol ESPARGARO KTM 160,1 20,05 8 Joan MIR Suzuki 159,9 22,512 9 Jack MILLER Ducati 159,7 26,554 10 Danilo PETRUCCI Ducati 159,4 31,456 11 Johann ZARCO KTM 159,3 32,388 12 Aleix ESPARGARO Aprilia 159,2 34,477 13 Tito RABAT Ducati 159,1 35,325 14 Jorge LORENZO Honda 158,4 47,247 15 Hafizh SYAHRIN KTM 157,5 +1'02,280 16 Miguel OLIVEIRA KTM 157,2 +1'07,831 17 Karel ABRAHAM Ducati 156,1 +1'24,666 18 Takaaki NAKAGAMI Honda 152,8 1 kolo Neklasifikováni Cal CRUTCHLOW Honda 159,3 5 kol Michele PIRRO Ducati 158 6 kol Alex RINS Suzuki 160 12 kol Francesco BAGNAIA Ducati 158,5 16 kol

Foto: Box Repsol