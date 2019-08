MotoGP: Po těsném boji s Márquezem vítězí Dovi

Do závodu královské kubatury se v Rakousku z první pozice pustil Marc Márquez. Z první řady startovali i Fabio Quartararo a Andrea Dovizioso. Stále chybí Jorge Lorenzo, místo nějž jel Stefan Bradl. Chyběl také Joan Mir, který se zranil v Brně. Místo Mira nikdo nejede. Alex Rins je tedy v Rakousku jediným jezdcem Suzuki.

Vedení se po startu ujal Márquez, ale následně jej předjel Dovi, pak se Márquez a Dovi málem srazili a přišli o pozice. Vedení se ujal Fabio Quartararo. Na druhé místo se posunul Rins. Dovi klesl na čtvrté místo, ale pak se dostal zpět před Millera. Márquez se propadl na páté místo. Rins byl sice v úvodu chvíli druhý, ale pak začal hodně ztrácet, klesl až na šesté místo.

Na zemi brzy skončili Crutchlow a Pol Espargaro. Oba jezdci odešli po svých. O něco později skončil na zemi i Syahrin.

Pětadvacet kol před koncem pokračoval ve vedení Quartararo, Dovi byl druhý a na třetí pozici se před Millera posunul Márquez. Kromě Quartarara, Doviho, Márqueze a Millera byl v první pětce i Rossi. Za Rossim již byla mezera, až pak teprve Rins.

Quartararo postupně přišel o náskok a třiadvacet kol před koncem jej překonal Dovi. Následně to na něj zkusil i Márquez, ale Quartararovi se podařilo udržet druhé místo, ale následně o něj stejně přišel. Márquez jej předjel a začal útočit i na Doviho.

Jednadvacet kol před koncem upadl ze čtvrtého místa Miller. Jezdec odešel po svých. Márquez a Dvi spolu hodně bojovali o vedení, což pomáhalo Quartararovi a Rossimu, kteří byli v těsném kontaktu s vedoucí dvojicí. Viňales předjel Rinse a dostal se na páté místo, se čtvrtým Rossim ale nebyl v těsném kontaktu.

V dalším průběhu už Quartararo a Rossi přestávali stačit Márquezovi a Dovimu. Márquez vedl, Dovi byl těsně druhý. Quartararo jezdil třetí a na vedoucí jezdce ztrácel přes vteřinu a jeho ztráta se dále spíše zvětšovala.

Márquez pokračoval ve vedení i čtrnáct kol před koncem. Dovi se držel v těsném kontaktu. Třetí Quartararo na ně ztrácel přes dvě vteřiny. V první pětce byli i Rossi a Viňales. Všichni tři jezdci Yamahy jezdili osamoceně a nevypadalo to, že by v brzké době mezi nimi mělo docházet k nějakým bojům. Těsné to vpředu zůstávalo jen mezi Márquezem a Dovim.

Co se týče nováčků, dařilo se nejen Quartararovi na třetí pozici, ale i Bagnaiovi a Oliveirovi, kteří jeli na sedmé a osmé pozici.

Devět kol před koncem se před Márqueze na první místo dostal Dovi. Quartararo držel třetí místo, ale na Márqueze a Doviho nadále ztrácel. Rossimu se blížili Viňales a Rins. K bojům ovšem nedocházelo.

Osm kol před koncem upadl Tito Rabat.

Pět kol před koncem se na prvních pěti místech nic neměnilo. Stále vedl Dovi, druhý byl Márquez, třetí Quartararo, čtvrtý Rossi a pátý Viňales.

Tři kola před koncem Márquez spolu začali hodně bojovat Márquez a Dovi, několikrát se předjeli. Do posledního kola najeli Márquez a Dovi skoro současně a bojovali spolu intenzivně.Z výhry se nakonec raduje Dovi. Márquez dojel těsně druhý. Na podium vystoupil i nováček Quartararo, pro nějž to je třetí podium v MotoGP. První pětku zkompletovali Rossi a Viňales.

Rins dorazil do cíle jako třetí. Za Rinsem skončili nováčci Bagnaia a Oliveira. Následovali Danili Petrucci a Franco Morbideli. Karel Abraham dojel patnáctý.

Další závod se jede za dva týdny ve Velké Británii.

GP Rakouska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Andrea DOVIZIOSO Ducati 183,2 39'34,771 2 Marc MARQUEZ Honda 183,2 0,213 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 182,8 6,117 4 Valentino ROSSI Yamaha 182,6 7,719 5 Maverick VINALES Yamaha 182,6 8,674 6 Alex RINS Suzuki 182,6 8,695 7 Francesco BAGNAIA Ducati 182 16,021 8 Miguel OLIVEIRA KTM 182 16,206 9 Danilo PETRUCCI Ducati 181,9 17,35 10 Franco MORBIDELLI Yamaha 181,7 20,51 11 Takaaki NAKAGAMI Honda 181,5 22,273 12 Johann ZARCO KTM 181,3 25,503 13 Stefan BRADL Honda 180,8 31,962 14 Aleix ESPARGARO Aprilia 180,6 34,741 15 Karel ABRAHAM Ducati 179,6 48,109 16 Andrea IANNONE Aprilia 175,8 1 kolo Neklasifikováni Tito RABAT Ducati 181,3 8 kol Jack MILLER Ducati 181,7 21 kol Hafizh SYAHRIN KTM 173,3 26 kol Pol ESPARGARO KTM 170,8 27 kol Cal CRUTCHLOW Honda 170,2 27 kol

Foto: Ducati