MotoGP: Ducati zůstává v Rakousku neporažena, Dovi si dojel pro vítězství

Během závodního víkendu v Rakousku se několikrát objevil déšť, ale v neděli už bylo počasí přívětivé, dráha byla suchá a na déšť to nevypadalo. Rakouského závodu se neúčastnili zranění Marc Márquez a Francesco Bagnaia. Místo Márqueze jel (stejně jako v Brně) Stefan Bradl a Bagnaiu nahradil Michele Pirro.

Z pole position dnes startoval Viňales. Spolu s ním z první řady vyráželi i Miller a Quartararo. Po startu se vedení ujal Miller. Na druhé místo se zařadil Viňales, ale brzy jej vystřídal Dovi. Následně jej předjeli i Espargaro a Mir. Quartararo se v úvodu také propadl, klesl na osmé místo. V dalším kole si pak Quartararo o dvě místa polepšil.

V době, kdy do cíle zbývalo 26 kol, vedl Miller, druhý byl Dovi a třetí Pol Espargaro. Těsně mimo provizorní podium byl Mir. První pětku uzavíral Viňales. Rozestupy mezi jezdci nebyly nijak velké, právě naopak. 25 kol před koncem bylo prvních šest v jedné vteřině. Quartararo si opět polepšil a posunul se před Viňalese. Pol Espargaro předjel Doviho a dostal se tak na druhou pozici za vedoucího Millera.

Binder, který startoval až ze zadních pozic, byl v této fázi hodně rychlý a posouval se vpřed, nicméně (zatím) byl až dvanáctý.

Třiadvacet kol před cílem vedl Miller, druhý byl Pol Espargaro a na třetí místo se dostal Mir. O kolo později se do čela posunul Espargaro. Quartararo v té době vyjel mimo dráhu a propadl se až na poslední (dvaadvacáté místo). Předtím mladý Francouz bojoval o páté místo s Viňalesem a Oliveirou.

V osmém kole ovšem došlo k dramatické nehodě. Na zemi skončili Morbidelli a Zarco. Jejich stroje pak pokračovaly vlastní cestou a bylo velké štěstí, že netrefily jiné jezdce. Hlavně tedy jezdci tování Yamahy měli velké štěstí, že se jim letící motocykl těsně vyhnul. Zarco po nehodě odešel po svých. Morbidelli musel být nejprve odnesen na nosítkách, ale o něco později už byl v záběru, jak jde po svých.

Po odklizení trosek z dráhy byl závod restartován. Jezdci se seřadili podle výsledků osmého kola. Jako první tedy startoval Pol Espargaro a jako poslední Quartararo. Jelo se na dvacet kol. Zarco a Morbidelli na opakovaném startu pochopitelně chyběli.

Po opakovaném startu se na první místo posunul Miller, na druhé klesl Espargaro a třetí byl Dovi. V první pětce byli i jezdci Suzuki – Mir a Rins. Quartararo se po startu z konce pole prodíral výrazně vpřed. Naopak Viňales se propadl až na konec pole.

V době, kdy do cíle zbývalo osmnáct kol, vedl Miller, druhý byl Dovi. Následovali Pol Espargaro, Mir a Rins. Šestý jezdil Oliveira a sedmý už byl Binder, který si před týdnem v Brně dojel pro první výhru v MotoGP.

Šestnáct kol před koncem vedl Miller zhruba vteřinu před Dovim. Třetí místo držel Pol Espargaro, ale Rins, Mir a Oliveira byli těsně za ním. Netrvalo dlouho a Rins se dostal před Espargara, ale ne na dlouho, jezdci si pak zase prohodili pozice.

Čtrnáct kol před koncem se nic neměnilo na prvních dvou pozicích, ale před původně třetího Espargara se dostali Rins i Mir. Mirovu pozici pak ale Espargaro dokázal převzít zpět.

Třináct kol před závěrem už byl Rins těsně za Dovim a jezdil hodně rychle. Miller v čele neměl nijak výrazný náskok, Dovi s Rinsem byli kousek za ním. Mir na čtvrté pozici už nebyl v těsném kontaktu a Pol Espararo v dalším kole skončil na zemi spolu s Oliveirou. Jezdci jsou v pořádku. Oliveira ovšem v boxu vypadal dost rozčíleně.

Jedenáct okruhů před závěrem vedl Dovi, druhý byl Rins a Miller klesl až na třetí pozici. Pádům dnes ale bohužel nebyl konec. Na zemi skončil Rins, který bojoval o první místo. Jezdec je v pořádku. Na třetí místo se tak posunul Rinsův kolega Mir, který nebyl nijak daleko za Dovim a Millerem. Čtvrtý už byl Binder, ale ten nebyl v těsném kontaktu s vedoucí trojicí.

Sedm kol před šachovnicí stále bojovali na čele Dovi, Miller a Mir. Quartararo, který byl na restartu poslední, se posunul na osmé místo. Viňales, který se po restartu hodně propadl, byl nyní třináctý.

O dvě kola později stále vedl Dovi a už měl trochu náskok před Millerem a Mirem. Třetí Mir byl těsně za Millerem a nezdálo se, že by se chtěl se třetím místem smířit. Čtvrté místo v této fázi držel Binder. První pětku uzavíral Rossi.

Tři kola před závěrem vedl Dovi se zhruba vteřinovým náskokem před Millerem. Těsně za Australanem se stále držel Mir.

Do posledního kola najel jako první Dovi, aniž by byl v bezprostředním ohrožení ze strany soupeřů. Miller na druhé pozici ovšem nemohl být v klidu, protože Mir byl nalepen těsně za ním. A nakonec to mladý Španěl dokázal a dostal se před Millera na druhé místo. Dovi si vyjel vítězství, Ducati tedy pokračuje v Rakousku neporažena. Od roku 2016, kdy se Rakousko vrátilo do kalendáře, zde zatím ještě nevyhrál jezdec na motocyklu jiné značky. Joan Mir dnes poprvé vystoupil na podium. Třetí dojel Miller. Nováček Binder tentokrát skončil těsně pod podiem. První pětku uzavřel Rossi. Jako šestý do cíle dorazil Nakagami. Sedmý skončil Petrucci. Quartararo se nakonec probojoval na osmé místo a stále vede šampionát. Iker Lecuona si dojel pro své první letošní body, když do cíle dorazil jako devátý. Pro Lecuonu jsou to zároveň jeho první body v královské kubatuře. První desítku uzavřel Viňales, který v šampionátu klesl na třetí místo. Na druhou pozici se v šampionátu posunul Dovi, který nyní ztrácí 11 bodů na Quartarara.

Další závod se jede už za týden a opět to bude v Rakousku.

GP Rakouska - MotoGP, závod

výsledky zatím nejsou k dispozici

Foto: Václav Duška Jr.