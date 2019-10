MotoGP: Márquez vítězí v Thajsku a již slaví další titul

Do thajského závodu královské kubatury startoval z pole position Fabio Quartararo, který ziskem čtvrté pole position vyrovnal Pedrosu a Lorenza, kteří ve své nováčkovské sezóně v MotoGP také vybojovali čtyři pole position.

Hned na startu měl problém Miller, který musel z roštu odjet do boxové uličky a startovat odtamtud. Vedení se po startu ujal Quartararo. Márquez a Viňales bojovali o druhé místo, nakonec byl úspěšnější Márquez, který se zařadil za Quartarara.

Quartararo vedl i po průjezdu prvním kolem, ale Márquez byl těsně za ním a dokonce se pokusil o útok a na krátký okamžik uspěl, ale pak byl příliš dlouhý a musel se zařadit zpět za Francouze.

V době, kdy do cíle zbývalo třiadvacet kol stále vedl Quartararo. Márquez byl těsně za ním. Viňales držel třetí místo, ale nebyl v těsném kontaktu s první dvojicí. Dovi jezdil čtvrtý s odstupem za Viňalesem. Tohle byla situace, která by Márquezovi stačila k zisku titulu, pokud by byl závod takhle dojet, ale do cíle ještě zbývalo hodně a mohlo se stát cokoliv.

Příliš daleko v Thajsku nedojel Mika Kallio, který upadl.

Quartararo pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce zbývalo o osmnáct kol. Márquez zůstával druhý s nepříliš velkou ztrátou. Viňales na třetí pozici již ztrácel přes dvě vteřiny na jezdce před sebou. Za Viňalesem byla další mezera a pak Dovi.

Na prvních třech místech se pořadí neměnilo ani v době, kdy do cíle zbývalo patnáct kol. Márquez se stále držel blízko za vedoucím Quartararem a začal se mu trochu přibližovat. Další jezdci měli už relativně velkou ztrátu na vedoucí dvojici. Viňales ovšem v této fázi dokázal získat nějakou desetinu na vedoucí dvojici, ale již ztrácel přes 2,5 vteřiny.

Jedenáct kol před cílem se Rins posunul na páté místo před Morbidelliho. Vpředu se stále nic neměnilo.

Devět kol před závěrem odstoupil Aleix Espargaro. Pravděpodobně se jednalo o nějaký technický problém.

Situace na čele zůstávala stejná i nyní. Quartararo vedl a Márquez se držel těsně za ním. Viňales jezdil nepatrně rychleji než jezdci před ním, ale stále ztrácel hodně.

Čtyři kola před cílem to Márquez zkusil na Quartarara, ale nedostal se před něj. Viňales zůstával třetí a jezdil osamoceně, protože na vedoucí jezdce měl ztrátu a před čtvrtým Dovim měl relativně velký náskok.

Márquez tlačil na vedoucího Quartarara i nadále, ale ani v předposledním kole se před něj nedostal. Quartararo najel do posledního kola jako první a následně jej Márquez teprve předjel. Quartararo to pak ještě v závěru znovu zkusil, ale Márquez jej překonal, vítězí a zároveň už slaví titul. Quartararo si bude minimálně další dva týdny počkat na další šanci na zisk svého prvního vítězství v MotoGP. Spolu s Márquezem a Quartararem vystoupil na podium i Viňales. Dovi dojel jako čtvrtý. První pětku uzavřel Rins. Dále se umístili Morbidelli, Mir, Rossi a Petrucci. Desítku uzavřel Nakagami.

Další závod se jede v Japonsku za dva týdny.

GP Thajska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 179,3 39'36,223 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 179,3 0,171 3 Maverick VINALES Yamaha 179,2 1,38 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 178,5 11,218 5 Alex RINS Suzuki 178,5 11,449 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 178,2 14,466 7 Joan MIR Suzuki 177,9 18,729 8 Valentino ROSSI Yamaha 177,9 19,162 9 Danilo PETRUCCI Ducati 177,6 23,425 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 177,1 29,423 11 Francesco BAGNAIA Ducati 177,1 30,103 12 Cal CRUTCHLOW Honda 176,9 33,216 13 Pol ESPARGARO KTM 176,7 35,667 14 Jack MILLER Ducati 176,4 39,736 15 Andrea IANNONE Aprilia 176,4 40,038 16 Miguel OLIVEIRA KTM 176,4 40,136 17 Tito RABAT Ducati 176 44,589 18 Jorge LORENZO Honda 175,3 54,723 19 Karel ABRAHAM Ducati 175,2 56,012 20 Hafizh SYAHRIN KTM 174,8 +1'01,431 Neklasifikováni Aleix ESPARGARO Aprilia 174,4 9 kol Mika KALLIO KTM 172,6 23 kol

Foto: Box Repsol