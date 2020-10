MotoGP: V deštěm ovlivněném závodě si pro výhru dojel Petrucci

Jezdci královské kubatury se dnes na dráhu vydali už jako druzí. Startovat se původně mělo ve 13:00, podle předpovědi počasí to nevypadalo, že by dnes mělo pršet, přesto však těsně před startem MotoGP dorazil déšť, takže start závodu musel být odložen a o jedno kolo ztrácen. Pro mnohé jezdce to bylo dnes poprvé, kdy startovali do mokrého závodu MotoGP. Týkalo se to například i Quartarara, který startoval z pole position. Quartararo je v MotoGP teprve druhým rokem. Letos zatím byly všechny závody suché. Loni sice těsně před závodem MotoGP v Brně pršelo, ale start byl tehdy odložen, takže se nakonec nejelo na zcela mokré dráze.

Po startu se vedení ujal Miller, kterému se obvykle daří za složitých klimatických podmínek. Quartararo klesl na druhé místo. Hned v úvodu upadl Rossi. Italův pád ovlivnil i Viňalese, Mira a Aleixe Esparagara, kteří se museli padajícímu jezdci vyhýbat.

Quartararo pak klesl na čtvrté místo za oba jezdce tovární Ducati. Petrucci, který také často bývá úspěšný na mokré dráze, následně vystřídal v čele Millera. V dalším průběhu pak na Quartarara útočil Pol Espargaro.

Třiadvacet kol před koncem vedl Petrucci, Dovi se posunul na druhé místo Miller klesl na třetí příčku. Vpřed se prodíral Rins, který se dostal na čtvrté místo. Quartararo se naopak propadal. V tomto kole klesl na osmé místo za Smitha, nicméně z hlediska boje o titul to pro Quartarara nebyla taková tragédie, protože Mir a Viňales byli mimo body. Dovi sice jezdil druhý, ale před Francií na Quartarara ztrácel 24 bodů. V dalším kole se pak před Quartarara posunuli i Alex Márquez a Oliveira. Quartararův sen o tom, že by se mohl stát prvním Francouzem, který vyhraje v kategorii MotoGP Velkou cenu Francie, se rozplýval.

Dvacet kol před závěrem stále vedl Petrucci, druhý byl Dovi a třetí Miller. Rozestupy mezi první trojicí byly malé. Rins na čtvrté pozici sice měl určitou ztrátu, ale zajížděl velmi rychlé časy a přibližoval se vedoucím jezdcům. Rins byl v této fázi o více než půl sekundy na kolo rychlejší než jezdci před ním.

Sedmnáct kol před závěrem upadl Bradley Smith, který v té době jezdil v první desítce. Jezdec po nehodě odcházel po čtyřech.

V této fázi byl dost rychlý Pol Espargaro, který jezdil pátý. Crutchlowovi se přibližoval Alex Márquez. Jednalo se o boj o šesté místo. Před Quartarara se na jedenácté místo dostal jeho krajan Zarco.

Patnáct kol před závěrem už byl Rins téměř těsně za vedoucí trojicí. A nebyl to jen Rins, kdo se vedoucí trojici přibližoval. Rychle jel i Espargaro a další jezdci za ním.

V dalším kole už Rins zaútočil na Millera. Na chvíli se před něj dostal, ale Miller mu brzy předjetí vrátil. Petrucci v čele mezitím trochu poodjel Dovimu.

Třináct okruhů před závěrem byli na prvních pěti místech Petrucci, Dovi, Miller, Rins a Pol Espargaro. Alex Márquez se posunul na šesté místo před Crutchlowa.

Dvanáct kol před šachovnicí Rins znovu zaútočil na Millera a dostal se před něj, ale následně se Miller opět vrátil před něj. Nejrychlejší kolo zajel Alex Márquez a přibližoval se Espargarovi. Dráha už v této chvíli místy trochu osychala.

Deset okruhů před koncem už byl Márquez úplně těsně za Espargarem a oba se přibližovali vedoucí čtveřici.

Na zemi skončil Morbidelli, ale naštěstí se nejednalo o nic závažného. Jezdec, který v té době jel mimo body, se brzy zase rozjel.

O chvíli později pak z pátého místa upadl Crutchlow. Jezdec je v pořádku.

Rins se dostal na druhé místo za Petrucciho. Pak se před Rinse znovu vrátil Miller. Dovi klesl na čtvrté místo.

Osm kol před závěrem měl Miller nějaký problém a musel odstoupit. Márquez se dostal před Espargara. Na zemi skončil Rins.

Petrucci pokračoval ve vedení. Dovi se vrátil na druhé místo a na provizorní podium se tak dostal Alex Márquez. V první pětce byli i Espargaro a Oliveira. Quartararo se vlivem pádů a odstoupení soupeřů posunul na osmé místo, Viňales postoupil na desáté místo a Mir na jedenácté.

Petruccimu se podařilo vytvořit náskok v čele. Dovi si naopak musel dávat pozor na Márqueze.

Rins se po nehodě rozjel, ale cosi za ním vlálo. Následně byl Rins nucen zajet do boxu stejně jako Morbidelli, který se o něco dříve také pokusil jet s havarovaným strojem.

Na prvních třech místech se v době, kdy do konce zbývalo šest kol, nic neměnilo, ačkoliv Márquez útočil na Doviho a těsně za Márquezem byl Espargaro. Nijak daleko nebyl ani pátý Oliveira.

Tři kola před závěrem nadále vedl Petrucci, na druhé místo se posunul Alex Márquez. Dovi klesl na třetí místo, což hrálo do karet Quartararovi z hlediska boje o titul. Na Doviho pak navíc zaútočil Espargaro a dostal se před něj a o totéž se snažil i Oliveira. Alex Márquez mezitím bojující skupině trochu poodjel.

Do posledního kola najel jako první Petrucci, druhý byl Márquez a třetí Espargaro. Oliveira se snažil útočit na čtvrtého Doviho. Márquezovi se přibližoval Espargaro. Quartararo bojoval s Bradlem, Mirem a Viňalesem o osmé místo.

Pro vítězství si dojel Petrucci a stal se tak sedmým jezdcem, který letos zvítězil. Poprvé v MotoGP se dnes na podium podíval Alex Márquez. Márquezovo dnešní podium je zároveň prvním podiem Hondy v tomto roce. Na podium vystoupil i Pol Espargaro. Dovi dorazil do cíle jako čtvrtý. Na páté místo se v úplném závěru dostal Zarco. Oliveira klesl na šesté místo. Sedmý skončil Nakagami. Osmý dojel Bradl. Za Bradlem se seřadili jezdci bojující o titul: Quartararo, Viňales a Mir. Quartararo tedy navzdory ne úplně ideálnímu závodu nadále drží vedení v šampionátu.

Další závody se jedou už příští týden v Aragonii.

GP Francie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Danilo PETRUCCI Ducati 142,1 45'54,736 2 Alex MARQUEZ Honda 142,1 1,273 3 Pol ESPARGARO KTM 142,1 1,711 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 141,9 3,911 5 Johann ZARCO Ducati 141,9 4,31 6 Miguel OLIVEIRA KTM 141,9 4,466 7 Takaaki NAKAGAMI Honda 141,8 5,921 8 Stefan BRADL Honda 141,3 15,597 9 Fabio QUARTARARO Yamaha 141,3 16,687 10 Maverick VINALES Yamaha 141,3 16,895 11 Joan MIR Suzuki 141,3 16,98 12 Brad BINDER KTM 140,8 27,321 13 Francesco BAGNAIA Ducati 140,4 33,351 14 Aleix ESPARGARO Aprilia 140,2 39,176 15 Iker LECUONA KTM 139,6 51,087 Alex RINS Suzuki 138,4 +1'14,190 Neklasifikováni Jack MILLER Ducati 139,9 7 kol Franco MORBIDELLI Yamaha 136,7 8 kol Cal CRUTCHLOW Honda 141 9 kol Tito RABAT Ducati 133,5 12 kol Bradley SMITH Aprilia 138,4 18 kol Valentino ROSSI Yamaha 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.