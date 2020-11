MotoGP: Potřetí v sezóně vítězí Morbidelli, Mir už slaví titul

Do předposledního závodu letošního roku se z první pozice vydával Franco Morbidelli. Na startu chyběl Iker Lecuona, který měl pozitivní test na koronavirus. Nadále chybí i Marc Márquez, který se zotavuje ze zlomeniny paže. Alex Márquez, který měl včera hodně těžký pád, na start nastoupil.

V prvním kole se vedení ujal Morbidelli. Miller vyjel trochu mimo, ale rychle se vrátil. Výjezd mimo trať měl Quartararo, který se pak zařadil až na jednadvacáté místo. Mir byl v této chvíli desátý. Rins se posunul na sedmé místo. Quartararo se po výjezdu v úvodu závodu posouval vpřed.

Pětadvacet kol před cílem vedl Morbidelli, druhý byl Miller a třetí Pol Espargaro. Nakagami jezdil čtvrtý a první pětku uzavíral Oliveira.

Třiadvacet kol před cílem se nic neměnilo na prvních třech místech, ale na čtvrté místo se posunul Oliveira. Nakagami klesl na páté místo. V posunování se vpřed pokračoval Quartararo, ale zatím nebyl na bodované pozici. Mir pokračoval na desátém místě.

V dalším kole upadl Zarco, čímž se Mir posunul na deváté místo a Quartararo na patnáctou pozici – tedy na jeden bod, nicméně z hlediska udržení šancí na titul to pro Quartarara bylo příliš málo. Potřeboval by totiž dnes získat o dvanáct bodů více než Mir. Viňales a Dovi, kteří do dnešního závodu vstupovali jako jezdci s teoretickou šancí na titul, byli oba mimo přední pozice. Morbidelli, který vedl závod, vstupoval do dnešního závodu také jako jeden z jezdců s teoretickou šancí, nicméně ani vítězství by mu nestačilo, pokud by Mir dojel na pozici, na které byl v této chvíli.

Devatenáct kol před cílem dostal Fabio Quartararo varování na překračování limitů dráhy, nicméně v tu chvíli zrovna spadl, takže už varování ztratilo význam. Jezdec je po nehodě naštěstí v pořádku, ale šance na titul v letošním roce už je v jeho případě definitivně pryč a navíc po dnešku pravděpodobně přijde i o průběžně druhé místo.

Sedmnáct okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Morbidelli. Miller držel druhé místo a nic se neměnilo ani na třetí příčce, kde zůstával Pol Espargaro. Čtvrtý byl Nakagami. Na páté místo se posunul Rins, šestý byl Oliveira, sedmý Binder a osmý Mir, což byla situace, která by Mirovi stačila na zisk titulu, pokud by závod takto skončil.

Jedenáct kol před šachovnicí zůstávalo pořadí na prvních třech místech beze změny, nicméně Miller se docela přibližoval vedoucímu Morbidellimu a Nakagami se blížil k Espargarovi na třetí pozici.

Nakagami se osm kol před závěrem pokusil předjet Espargara, ale při pokusu upadl a málem vzal s sebou i Espargara. Espargaro sice neupadl, ale přišel o čas a jeho ztráta na Millera vzrostla.

I čtyři kola před koncem držel Morbidelli vedení před Millerem, ale Miller rozhodně nebyl bez šancí. Třetí Pol Espargaro nebyl v těsném kontaktu. Mir jezdil na sedmém místě, což mu v aktuální situaci stačilo na titul.

Miller v závěru hodně útočil na Morbidelliho, ale Morbidelli první místo udržel a potřetí v sezóně vítězí, navíc se posouvá na druhé místo v šampionátu. Miller se nakonec nestal desátým vítězem letošního roku, skončil druhý. Na podium vystoupil i Pol Espargaro. Těsně pod podiem skončil Rins. První pětku uzavřel Binder.

Joan Mir sice dojel až sedmý, ale na zajištění titulu mu to stačí. Týden poté, co se Mir dočkal své první výhry v MotoGP, už je jistým šampionem pro rok 2020.

Další závod se jede za týden v Portugalsku. V nižších třídách se o titulu teprve bude rozhodovat. V MotoGP zůstává ve hře „jenom“ titul vicemistra.

GP Valencie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Franco MORBIDELLI Yamaha 156,8 41'22,478 2 Jack MILLER Ducati 156,8 0,093 3 Pol ESPARGARO KTM 156,6 3,006 4 Alex RINS Suzuki 156,5 3,697 5 Brad BINDER KTM 156,5 4,127 6 Miguel OLIVEIRA KTM 156,3 7,272 7 Joan MIR Suzuki 156,2 8,703 8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 156,2 8,729 9 Aleix ESPARGARO Aprilia 155,8 15,512 10 Maverick VINALES Yamaha 155,6 19,043 11 Francesco BAGNAIA Ducati 155,5 19,456 12 Valentino ROSSI Yamaha 155,5 19,717 13 Cal CRUTCHLOW Honda 155,3 23,802 14 Stefan BRADL Honda 155 27,43 15 Danilo PETRUCCI Ducati 154,9 30,57 16 Alex MARQUEZ Honda 154,9 30,619 17 Tito RABAT Ducati 154,1 42,365 18 Lorenzo SAVADORI Aprilia 153,9 46,472 Neklasifikováni Takaaki NAKAGAMI Honda 156,6 9 kol Fabio QUARTARARO Yamaha 153,8 19 kol Johann ZARCO Ducati 154,7 22 kol

Foto: Václav Duška Jr.