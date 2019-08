MotoGP: Rins vítězí o 13 tisícin před Márquezem

AKTUALIZACE

Po nehodě v první zatáčce nakonec skončili v nemocnici Dovizioso i Quartararo. Dovi byl do nemocnice přepraven o něco dříve, protože bezprostředně po nehodětrpěl výpadke paměti. Quartararo sice vypadal v pořádku, ale později si stěžoval na bolesti hlavy a závratě, proto byl také převezen do nemocnice. Oba jezdci nakonec mají otřes mozku. Quartararo už na sociálních sítích sdílel fotku z nemocnice a informoval o tom, že je v pořádku a poděkoval fanouškům za podporu.

Jako druzí se tentokrát do závodu pustili jezdci MotoGP. Závod Moto2 se pojede až nakonec. Oproti dnům, kdy se měl jet loňský závod v Británii, je nyní v Silverstonu zcela odlišné počasí a také nový asfalt. Loňský závod musel být zrušen, protože vydatně pršelo a dráha se špatně odvodňovala. Letos byl tedy položen nový asfalt a jezdci si ho pochvalují, ovšem během deště ho během tohoto víkendu neměli možnost vyzkoušet, protože zatím nepršelo a ani během dnešního dne se déšť neočekává.

Do dnešního britského MotoGP závodu se z první pozice vydával Marc Márquez. A byl to právě Márquez, kdo se ujal vedení po startu. Hned v úvodu ovšem upadl Fabio Quartararo a do jeho stroje vrazil Dovi. Quartararo dokázal po nehodě s dopomocí odejít po svých a vypadal v pořádku. Dovi musel být odnesen na nosítkách, ale o něco později už byl Dovi ukázán v záběrech, jak už stojí na svých, přestože evidentně trpěl závratí. Následky nehody se podařilo odklidit relativně rychle, takže nakonec ani nebylo nutné přerušovat závod červenou vlajkou.

Márquez pokračoval ve vedení i ve třetím kole. Na druhé místo se dostal Rins, třetí byl Rossi, čtvrtý Viňales první pětku uzavíral Morbidelli.

Na prvních třech pozicích se nic neměnilo ani patnáct kol před koncem, ale těsně za třetím Rossim byl jeho týmový kolega Viňales. Márquez a Rins Rossimu ujížděli.

O kolo později se už Viňales dostal před Rossiho na třetí místo. Márquez pokračoval ve vedení a Rins byl těsně za ním.

Na zemi skončil Rabat a o něco později upadl také Nakagami. Jezdci jsou v pořádku.

Dvanáct kol před koncem se vedení ujal Rins. Márquez klesl na druhé místo, ale jen na chvíli, protože Márquez mu předjetí brzy vrátil. Ke změně došlo na páté pozici, kam se před Morbidelliho dostal Crutchlow, ale ani tam neměla tato změna dlouhého trvání, protože Morbidelli se brzy vrátil zpět na páté místo.

Zarco a Oliveira spolu bojovali o místa v elitní desítce, ale srazili se a upadli. Zarco hned po nehodě vstal, Oliveira zůstal sedět v kačírku, ale nevypadalo to, že by se mělo jednat o něco vážného.

Osm kol před závěrem bylo pořadí na prvních pěti místech následující: Márquez, Rins, Viňales, Rossi a Morbidelli.

Na výše uvedeném pořadí v první pětce se nic neměnilo ani v době, kdy do konce zbývalo jen pět kol. Rins se ovšem stále držel těsně za Márquezem a útok z jeho strany rozhodně nebyl vyloučen, ale v dálším kole měl Rins jeden divočejší moment, který sice ustál, ale přišel o nejtěsnější kontakt s Márquezem.

V předposledním kole stále vedl Márquez a Rins byl opět v těsném závěsu a snažil se útočit. Viňales situaci sledoval zpovzdálí. Během předposledního kola se Rins dokonce na chvíli ukázal na první pozici, ale Márquez se nedal a znovu se vrátil do vedení. Situace docela nahrávala Viňalesovi, který se díky bojům mezi Márquezem a Rinsem dokázal výrazně přitáhnout, ale úplně do těsného kontaktu se nedostal.

V úplném závěru se nakonec Rins přece jen dokázal dostat před Márqueze a zvítězit. Márquez se musel smířit s druhým místem. Viňales dorazil do cíle jako třetí.

Rossi stejně jako před dvěma týdny v Rakousku skončil těsně pod podiem. První pětku uzavřel Morbidelli.

V elitníc desítce dále dojeli i Crutchlow, Petrucci, Miller, Pol Espargaro a Iannone. Lorenzo, který se vrátil po zranění, ale ještě stále není zcela v pořádku, dnes nakonec získal dva body. Abraham nakonec dorazil do cíle jako patnáctý.

GP Velké Británie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Alex RINS Suzuki 176 40'12,799 2 Marc MARQUEZ Honda 176 0,013 3 Maverick VINALES Yamaha 176 0,62 4 Valentino ROSSI Yamaha 175,2 11,439 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 175,1 13,109 6 Cal CRUTCHLOW Honda 174,6 19,169 7 Danilo PETRUCCI Ducati 174,6 19,682 8 Jack MILLER Ducati 174,5 20,318 9 Pol ESPARGARO KTM 174,5 21,079 10 Andrea IANNONE Aprilia 174,2 25,144 11 Francesco BAGNAIA Ducati 173,1 40,317 12 Sylvain GUINTOLI Suzuki 172,8 45,478 13 Hafizh SYAHRIN KTM 172,1 54,783 14 Jorge LORENZO Honda 172 56,651 15 Karel ABRAHAM Ducati 169,7 +1'29,282 16 Tito RABAT Ducati 169,6 +1'31,716 17 Takaaki NAKAGAMI Honda 169 +1'40,420 Neklasifikováni Aleix ESPARGARO Aprilia 171,7 1 kolo Miguel OLIVEIRA KTM 173,7 12 kol Johann ZARCO KTM 173,6 12 kol Nedokončili první kolo Fabio QUARTARARO Yamaha 0 kol Andrea DOVIZIOSO Ducati 0 kol

Foto: Suzuki