Dixona ve Velké Británii nahradí Norrodin

Před několika dny oznámila Yamaha, že se spolu s Maverickem Viňalesem rozhodli ukončit vzájemnou spolupráci s okamžitou platností. Tato skutečnost pak odstartovala sérii změn. Cal Crutchlow, který měl při GP Velké Británie původně nahradit zraněného Morbidelliho u týmu Petronas Yamaha SRT v královské kubatuře, nakonec pojede u tovární Yamahy po boku Fabia Quartarara. Morbidelliho nakonec nahradí Jake Dixon, který v barvách Petronasu jezdí v kategorii Moto2. A místo Dixona v Moto2 pojede Adam Norrodin.

Adam Norrodin z Malajsie závodil pro Sepang Racing Team v letech 2016 až 2018 v kategorii Moto3. Ve světovém šampionátu silničních motocyklů se naposledy objevil v roce 2019. Tehdy jel v kategorii Moto2 v barvách Petronasu jako náhradní jezdec v posledních šesti závodech roku. Letos se účastní mistrovství FIM CEV.

„Je těžké slovy popsat, jaký je to pocit být zpět v mistrovství světa na okruhu Silverstone, ale jsem opravdu šťastný a těším se,“ sdělil Norrodin. „Chci poděkovat Razlanovi* a týmu za tuto příležitost. Také bych chtěl poděkovat své rodině a všem, kteří mě stále podporují. Je mi velkou ctí, pokusím se udělat to nejlepší, co umím, a jsem opravdu nadšený, že tento týden pojedu na motocyklu Moto2 při britské GP. Navíc se těším na další spolupráci s PETRONAS Sprinta Racing. Nemůžu se dočkat!“ dodal závodník z Malajsie.

*Razlan Razali – šéf týmu

Zdroj: Sepang Racing Team, foto: Václav Duška Jr.