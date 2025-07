Doprava na brněnský okruh v době Grand Prix České republiky 2025

Motocyklová Grand Prix České republiky se koná už tento týden. V době konání závodů bude od pátku 18. do neděle 20. července 2025 posílena autobusová doprava na Masarykův okruh. V těchto dnech budou zavedeny mimořádné BEZPLATNÉ autobusové linky C, P a X, přičemž posledně jmenovaná linka bude v provozu pouze v případě zřízení parkoviště na dálničním přivaděči.

Linka C

Oproti předchozím ročníkům, kdy jezdil autobus z Mendlova náměstí, dochází ke změně. Letos pojede speciální linka C ze zastávky Nemocnice Bohunice a dále bude pokračovat po trase Svážná – Pražská / Hoštická – Troubsko, Veselka – Popůvky, Vintrovna – Kývalka, spojovací – Automotodrom, Start.

Linka C bude v provozu v pátek 18. a v sobotu 19. července 2025 v době od 06.30 do 22.00 hodin a v neděli 20. července 2025 od 06.30 do 19.00 hodin. Přeprava na autobusové lince C bude bezplatná.

Na zastávku Nemocnice Bohunice se lze dopravit například tramvajovou linkou 8 z hlavního nádraží nebo lze využít i speciální linku P6, která pojede v sobotu a v neděli po trase Nemocnice Bohunice – Mendlovo náměstí – Česká (– Královo Pole, nádraží). Tramvajová linka 8 bude v době konání Grand Prix posílena v úseku Hlavní nádraží – Nemocnice Bohunice. Na tramvajových linkách P6 a 8 bude platit BĚŽNÉ JÍZDNÉ!

Linka P

Linka P bude zajišťovat spojení mezi Masarykovým okruhem, ubytovacími zařízeními v okolí a parkovištěm na Staré dálnici, které bude zřízeno v případě nepříznivého počasí. Autobus pojede po okružní trase Automotodrom, Start – Kývalka, spojovací – Popůvky, Vintrovna – Troubsko, Veselka – Žebětín, Křivánkovo náměstí (– Parkoviště Stará dálnice) – Žebětín, Chrpová – Žebětín, kemp – Tribuna D – Tribuny A, B, C – Hájenka na Šípu – Automotodrom, Start.

Linka bude v provozu po všechny tři dny konání akce v době od 06.30 do 14.00 hod. v celé trase a následně od 14.00 do 19.00 hod. pouze v trase Automotodrom, Start – Kývalka, spojovací – Popůvky, Vintrovna – Troubsko, Veselka – Žebětín, Křivánkovo náměstí (– Parkoviště Stará dálnice). Přeprava na autobusové lince P bude bezplatná.

Linka X

Autobusová linka X bude zavedena pouze v případě špatného počasí a zřízení parkoviště na dálničním přivaděči na silnici I/23 poblíž Rosic. Autobus pojede po trase Parkoviště Rosice – Kývalka, spojovací – Automotodrom, Start. Pokud bude linka zavedena, bude v provozu každý den akce od 06.30 nejpozději do 19.00 hod. Přeprava na autobusové lince X bude bezplatná.

Jízdní řády naleznete na www.dpmb.cz

Autem nebo na motocyklu

Pokud se rozhodnete na okruh dopravit vlastním dopravním prostředkem, volte následující cesty:

PO DÁLNICI D1 (SMĚR PRAHA - BRNO)

Použijte exit 178 Ostrovačice nebo exit 182 Kývalka, dále pokračujte podle dopravního značení Grand Prix a Paddock.

PO DÁLNICI D1 (SMĚR BRNO - PRAHA)

Použijte exit 182 Kývalka a dále pokračujte podle dopravního značení Grand Prix a Paddock.

PŘÍJEZD Z BRNA MIMO DÁLNICI D1 (PŘES BOSONOHY)

Použijte silnici II. třídy 602 od Brna-Bosonoh (souběžná s dálnicí D1). Sledujte dopravní značení Autodrom a Grand Prix.

PŘÍJEZD Z BRNA MIMO DÁLNICI D1 (PŘES ŽEBĚTÍN)

Příjezd od křižovatky Staré dálnice a ulice Žebětínská. Dále příjezd po ulici Kohoutovická.

Kompletní informace o parkovacích místech včetně ceníku parkování naleznete na stránkách Automotodromu Brno.

Harmonogram závodního víkendu:

Pátek 18. července 2025

Moto3: 1. volný trénink (9.00–9.35)

1. volný trénink (9.00–9.35) Moto2: 1. volný trénink (9.50–10.30)

1. volný trénink (9.50–10.30) MotoGP: 1. volný trénink (10.45–11.30)

1. volný trénink (10.45–11.30) Moto3: Trénink (13.15–13.50)

Trénink (13.15–13.50) Moto2: Trénink (14.05–14.45)

Trénink (14.05–14.45) MotoGP: Trénink (15.00–16.00)

Sobota 19. července 2025

Moto3: 2. volný trénink (8.40–9.10)

2. volný trénink (8.40–9.10) Moto2: 2. volný trénink (9.25–9.55)

2. volný trénink (9.25–9.55) MotoGP: 2. volný trénink (10.10–10.40)

2. volný trénink (10.10–10.40) MotoGP: 1. kvalifikace (10.50–11.05)

1. kvalifikace (10.50–11.05) MotoGP: 2. kvalifikace (11.15–12.30)

2. kvalifikace (11.15–12.30) Moto3: 1. kvalifikace (12.50–13.05)

1. kvalifikace (12.50–13.05) Moto3: 2. kvalifikace (13.15–13.30)

2. kvalifikace (13.15–13.30) Moto2: 1. kvalifikace (13.45–14.00)

1. kvalifikace (13.45–14.00) Moto2: 2. kvalifikace (14.10–14.25)

2. kvalifikace (14.10–14.25) MotoGP: Sprint (15.00)

Neděle 20. července 2025

MotoGP: Warm up (9.40–9.50)

Warm up (9.40–9.50) Moto3: Závod (11.00)

Závod (11.00) Moto2: Závod (12.15)

Závod (12.15) MotoGP: Závod (14.00)

Zdroj: www.dpmb.cz, www.automotodrombrno.cz, foto: Marc VDS