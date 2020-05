Dorna a představitelé města Jerez se dohodli na pořádání dvou závodů v červenci

Ačkoliv před časem Dorna vylučovala možnost, že by se na jednom okruhu mohlo jet dvakrát, nakonec se ale pravděpodobně přece jen budou pořádat dva závody na jednom okruhu. Dorna totiž dnes oficiálně oznámila, že se dohodla s představiteli Andalusie a města Jerez na tom, že navrhnou španělské vládě možnost, že by se na okruhu v Jerezu mohly jet dva závody ve dnech 19. a 26. července. Dále Dorna domluvila i možnost, že 2. srpna by se v Jerezu mohl jet i závod WorldSBK.

Pokud španělská vláda výše uvedené možnosti schválí, pojede se 19. července Velká cena Španělska. Závod, který se pojede taktéž v Jerezu, ale o týden později bude mít název Velká cena Andalusie.

Po těchto dvou závodech ve Španělsku by pak měl 9. srpna následovat závod v Brně. Vše ale nadále závisí na dalším vývoji pandemie.

Zdroj: motogp.com, foto: Graeme Brown (GeeBee Images)