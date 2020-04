Dorna vylučuje možnost jet dva závody během jednoho víkendu

V tuto chvíli už je jisté, že letošní sezóna MotoGP neodstartuje dříve než ve druhé polovině června závodem na německém Sachsenringu. Několik závodů už muselo být odloženo na neurčito. Cílem Dorny (promotéra MS silničních motocyklů) každopádně zůstává odjet co nejvíce závodů. Zvažují se tedy různá řešení. Jednou z možností bylo protáhnout letošní sezónu až do ledna roku 2021, ale k tomu nakonec pravděpodobně nedojde, protože by to zasáhlo do příprav na další rok.

Další z možností, o které se spekulovalo, bylo pořádání dvou závodů během jednoho víkendu. Ani k tomu ovšem nakonec nedojde. Šéf Dorny, Carmelo Ezpeleta, to v rozhovoru pro Teledeporte vyloučil.

„Tato možnost pro nás není použitelná. Pořadatelé jsou teď v těžké situaci a nebudou moct platit za dva závody,“ řekl Ezpeleta.

V tuto chvíli zatím nikdo neví, kdy sezóna skutečně začne a kolik závodů se bude moci konat. Před časem sice bylo řečeno, že pro to, aby bylo možné odjet šampionát, je nutné uspořádat alespoň 13 závodů. Nicméně dle slov Carmela Ezpelety nakonec bude možné odjet šampionát i s menším počtem závodů, pokud nenajde řešení, jak uspořádat více závodů.

Foto: Václav Duška Jr.