Dovi se zdravotně cítí dobře, ale se svou rychlostí už tak spokojený není

Před týdnem měl Andrea Dovizioso dost těžkou nehodu, když narazil do Quartararova ležícího stroje. Oba jezdci skončili v nemocnici, ale brzy zase byli propuštěni. Oba dva pak nastoupili do testu v Misanu, který se konal jen pár dní po jejich nehodě. Quartararo tam byl ze všech nejrychlejší, Dovimu se ovšem příliš nedařilo. S časem 1:33,499 skončil Dovi až na sedmnácté pozici. Sice na rozdíl od ostatních nepoužil extra měkkou zadní směs, přesto však se svým časem není spokojen.

Bezprostředně po nehodě ve Velké Británii měl Dovi problém s pamětí, ale jak sám později uvedl, paměť se mu rychle vrátila a nehodu si vybavuje celou. Po nehodě jej také trápila bolest boku, ale i to už je lepší.

„Naštěstí se mi podařilo absolvovat jeden a půl dne testování a fyzicky jsem v pořádku," uvedl Dovi po testu v Misanu. „V posledních dnech jsme doma odvedli skvělou práci, podařilo se mi znovu dostat do dobré kondice a v testu se mi dařilo zajíždět potřebná kola, přestože mě to ještě pobolívá. Je opravdu důležité, že jsme zde mohli testovat, protože tu jednak byli všichni jezdci a navíc je dráha oproti loňskému roku jiná, s menší přilnavostí. S ohledem na závod jsme dokázali otestovat dost zajímavých věcí – nový materiál i nová nastavení. S naší rychlostí nejsem moc spokojen, ale je podstatné, že jsme se testu zúčastnili a teď už se budeme co nejlépe připravovat na nadcházející závodní víkend,“ uzavřel Ital.

Zdroj a foto: Ducati