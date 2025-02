Druhý den testů v Malajsii ovládl Morbidelli, tři jezdci už nepokračují kvůli zranění

Jezdci mají za sebou druhý den testů v Malajsii. Hned tři závodníci už ale do dnešního programu nemohli zasáhnout, protože jsou zranění. Jorge Martin si ze včerejší nehody odnesl zlomeniny ruky a chodidla. Kromě toho se úřadující šampion při pádu i silně udeřil do hlavy, ale zranění hlavy se naštěstí nepotvrdilo. Kdy bude Martin zpátky na dráze, se zatím neví. Bez zranění se bohužel neobešla ani nehoda Raula Fernandeze, který má zlomenou záprstní kost v ruce. V případě Fernandeze se očekává, že by mohl být zpátky už při testu v Thajsku. Smůlu měl i Fabio di Giannantonio, jenž si zlomil klíční kost. Všichni tři zranění závodníci se nyní vrací zpátky do Evropy, kde podstoupí operace.

Vzhledem k absenci Jorgeho Martina, Raula Fernandeze a Fabia di Giannantonia se dnes na dráhu vydali Lorenzo Savadori (testovací jezdec Aprilie) a Michele Pirro (testovací jezdec Ducati). Z dalších testovacích jezdců se programu v Malajsii účastní i Augusto Fernandez (nový testovací jezdec Yamahy), který se objevil na dráze i včera.

Dnešní testovací program začal opět v 10:00 místního času a testovalo se až do 18:00. Během dopoledne havaroval loňský vicemistr Francesco Bagnaia, ale naštěstí je v pořádku. Odpoledne, zhruba dvě hodiny před koncem testu, začalo na okruhu mrholit, ale vzhledem k tomu, že dráha byla hodně rozpálená, kapky se hned odpařovaly, takže ani nebylo nutné přezouvat na mokré pneumatiky.

Nejrychlejším mužem dnešního dne se nakonec stal Franco Morbidelli s časem 1:57,210. Velmi dobře si opět vedli i Fabio Quartararo a Alex Márquez, kteří doplnili první trojku. Nejlepším nováčkem byl znovu Fermin Aldeguer, jenž se zařadil na čtvrté místo. První pětku uzavřel Francesco Bagnaia, naopak jeho nový kolega Marc Márquez byl dnes až čtrnáctý.

Zítra jezdce čeká poslední den testů v Sepangu a hned příští týden už je na programu dvoudenní test v Thajsku.

MotoGP - Sepang, test - 6. 2. 2025

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Franco Morbidelli Ducati GP24 1'57,210 2 Fabio Quartararo Yamaha M1 1'57,324 0,114 3 Alex Marquez Ducati GP24 1'57,340 0,13 4 Fermin Aldeguer Ducati GP24 1'57,545 0,335 5 Francesco Bagnaia Ducati GP25 1'57,652 0,442 6 Joan Mir Honda RC213V 1'57,791 0,581 7 Pedro Acosta KTM RC16 1'57,805 0,595 8 Miguel Oliveira Yamaha M1 1'57,971 0,761 9 Marco Bezzecchi Aprilia RS-GP 1'57,995 0,785 10 Jack Miller Yamaha M1 1'58,005 0,795 11 Brad Binder KTM RC16 1'58,132 0,922 12 Johann Zarco Honda RC213V 1'58,138 0,928 13 Alex Rins Yamaha M1 1'58,275 1,065 14 Marc Marquez Ducati GP25 1'58,447 1,237 15 Luca Marini Honda RC213V 1'58,518 1,308 16 Maverick Viñales KTM RC16 1'58,524 1,314 17 Enea Bastianini KTM RC16 1'58,532 1,322 18 Ai Ogura Aprilia RS-GP 1'58,611 1,401 19 Augusto Fernandez Yamaha M1 1'58,697 1,487 20 Somkiat Chantra Honda RC213V 1'59,038 1,828 21 Michele Pirro Ducati GP25 1'59,406 2,196 22 Lorenzo Savadori Aprilia RS-GP 1'59,771 2,561

Zdroj: motogp.com, foto: VR46 Racing