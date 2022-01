Ducati mění termín prezentace – Miller měl pozitivní test na covid

Ducati Lenovo Team dnes vydal tiskovou zprávu týkající se změny termínu oficiální týmové prezentace. Dle původního plánu se měla uskutečnit už 28. ledna 2022, ale nakonec se termín posouvá na 7. února 2022.

Jack Miller, který před pár dny oslavil sedmadvacáté narozeniny, měl tento týden pozitivní test na Covid-19. Jezdec se nyní nachází ve své rodné Austrálii a má bezpříznakový průběh. Musí ovšem zůstat v izolaci a nestihl by se tedy dopravit do Evropy včas na to, aby se mohl účastnit týmové prezentace v původním termínu, z toho důvodu se tým rozhodl pro odsunutí prezentace na pozdější termín. Příští týden čeká Millera další PCR test.

„Bohužel jsem byl pozitivně testován na Covid-19, což znamená, že nemohu cestovat do Evropy,“ informoval Jack Miller. „Jsem stále doma v Austrálii a cítím se dobře. Jelikož nemám žádné příznaky, mohu alespoň pokračovat v tréninku. Chybíte mi všichni a uvidíme se v Sepangu na testech,“ vzkázal dále Miller svým fanouškům.

Zdroj: Ducati, foto: Václav Duška Jr.