Ducati nevěří, že by sezóna mohla odstartovat už v květnu

Letos se zatím odjel jen závod Moto2 a Moto3 v Kataru. Nyní už měli mít jezdci za sebou první tréninky v Thajsku a v neděli se tam měl jet závod. Thajský závod ovšem musel být kvůli koronaviru odložen na říjen. Později došlo i k odkladu závodů v Texasu a Argentině.

Dle aktuálního kalendáře by se mělo znovu začít závodit počátkem května v Jerezu, nicméně situace se nevyvíjí dobře. Pandemie koronaviru se nezastavuje, v Evropě naopak stále přibývá mnoho dalších nakažených.

Sportovní ředitel Ducati – Paolo Ciabatti, se v rozhovoru pro Moto.it k tomuto tématu vyjádřil následovně:

„Při pohledu na statistiky se obávám, že není pravděpodobné, že by mistrovství světa mohlo začít dříve než v červnu nebo v červenci. V Číně byla přijata velmi přísná opatření: vše se uzavřelo a to je bez výjimek. Po dvou měsících už se toho dostávají ven. U našeho demokratického systému to bude trvat ještě déle, proto tedy říkám, že šampionát nezačne dříve než v červnu nebo červenci."

Ciabatti dále předpokládá, že původně plánovaná letní přestávka nakonec bude vyplněna závody a někde se bude muset závodit v prosinci.

„Myslím, že bude možné uspořádat 17 nebo 18 závodů, jako tomu bylo před několika lety, snažíme se dodržovat závazky vůči televizím a sponzorům. Je to však jen teorie, protože v tuto chvíli nikdo nemůže říci, kdy se situace vrátí k normálu,“ dodal Ciabatti.

