Ducati představila svůj nový motocykl a novou jezdeckou dvojici

Dalším týmem, který letos představil svůj nový motocykl, je Ducati. Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru neproběhlo tradiční živé představení jako v předchozích letech, ale tentokrát tým natočil zhruba půlhodinové video, v němž představil vše podstatné.

Tým Ducati oproti loňskému roku kompletně změnil jezdecké složení. Loni pro tým jezdili Andrea Dovizioso a Danilo Petrucci, letos je nahradili Jack Miller a Francesco Bagnaia, kteří spolu loni jezdili u satelitního týmu Pramac. Kromě změny jezdeckého složení letos Ducati oznámila i nového titulárního sponzora. Bude jím výrobce elektroniky Lenovo a tým tedy letos pojede s názvem Ducati Lenovo Team.

„Emoce, které jsem cítil, když jsem poprvé viděl svůj celý červený stroj Desmosedici a měl jsem na sobě novou kombinézu, byly neuvěřitelné!“ přiznal Jack Miller. „Teprve si musím začít uvědomovat, že letos budu součástí oficiálního týmu Ducati. Byla to dlouhá cesta, než jsem se dostal tak daleko, a konečně to, že jsem „v červeném“, mi dává velký pocit uspokojení, ale také správnou motivaci pokračovat v práci s odhodláním, abych dosáhl svých cílů. Těším se na toto nové dobrodružství a pokusím se v této sezóně dosáhnout co nejlepších výsledků,“ dodal Australan.

„Bude to pro mě významná sezóna, protože poprvé budu mít barvy oficiálního týmu,“ sdělil Millerův kolega Bagnaia. „Jsem hrdý na to, že jsem dosáhl tohoto prvního cíle. Letos se zaměřím na ještě lepší výsledky. Vždy bylo mým snem stát se součástí oficiálního týmu Ducati. Budu se snažit ze všech sil nezklamat očekávání. Jsem si jist, že mám vše, co potřebuji, abych byl konkurenceschopný hned od začátku a abych mohl mířit vysoko,“ uzavřel Ital.

Zdroj a foto: Ducati