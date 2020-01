Ducati slibuje Zarcovi větší podporu v případě dobrých výsledků

Johann Zarco jezdil v MotoGP dva roky s Yamahou, na které se mu dařilo. V roce 2019 ovšem přešel ke KTM, kde neměl takové výsledky, jaké by si on a tým přáli. Ačkoliv měl Zarco smlouvu až do konce roku 2020, rozhodl se odejít už na konci roku 2019. KTM jej nakonec propustila ještě před koncem sezóny. Poslední tři závody roku 2019 jel Zarco na Hondě místo Nakagamiho.

Jistou dobu to vypadalo, že Zarco možná na letošní rok místo v MotoGP nezíská. Všechna místa totiž byla plná. Pak sice ukončil kariéru Jorge Lorenzo, ale jeho místo záhy získal Alex Márquez. Ještě krátce před podpisem smlouvy u Avintie prohlašoval Zarco, že tým Avintia není dostatečně konkurenceschopný. Pak ovšem došlo k jistým změnám. Tým Avintia povýšil do role satelitu Ducati, Karel Abraham byl z týmu propuštěn a Zarco se nakonec rozhodl, že pro Avintii pojede.

V letošním roce by sice Zarco stejně jako Tito Rabat měl dostat motocykl GP19 (přičemž jezdci tovární Ducati a jezdci týmu Pramac budou mít letošní stroj GP20). Gigi Dall’Igna ovšem slíbil, že v případě, že Zarco bude mít dobré výsledky, dostane od Ducati větší podporu.

„Záleží na jeho výsledcích, protože pro mě jsou důležité výsledky. Pokud nám Johann ukáže, že dokáže vybojovat dobré výsledky, určitě mu musím pomoci,“ sdělil Dall’Igna v rozhovoru pro crash.net. „Dělal jsem to celý svůj život (pro všechny jezdce, se kterými pracoval), a budu to dělat i v budoucnosti. Pokud bych něco takového nebyl schopen udělat, musel bych změnit svou práci! Zarcovi sice nemůžeme změnit motor, protože jeho vývoj je zmražený, ale jsem otevřený jiným změnám. Myslím to vážně. Nedělám si srandu, “ řekl dále Dall’Igna.

„Myslím, že máme možnost udělat pro něj něco lepšího, než pracovat na aerodynamice. Nejprve ale musím pochopit, co potřebuje. Poté se budu moci rozhodnout, co pro něj mohu udělat. Máme šéfa týmu (Marco Rigamonti), který dlouho pracoval pro Ducati a teď se vrátil, aby pracoval s Johannem. Jsme připraveni podporovat Johanna po technické stránce i z lidského hlediska,“ dodal Dall’Igna.

Zdroj: crash.net, foto: Václav Duška Jr.