Espargaro a Viňales zůstanou u Aprilie i v příštích dvou letech

Tým Aprilia Racing těsně před zahájením závodního víkendu v Mugellu vydal oficiální tiskovou zprávu, v níž se oznamuje, že tým prodloužil smlouvu s oběma svými současnými jezdci. Aleix Espargaro i Maverick Viňales podepsali smlouvy na sezóny 2023 a 2024.

„Tohle je přesně to, co jsem chtěl,“ řekl při příležitosti podpisu nové smlouvy Aleix Espargaro, který je aktuálně druhým mužem průběžného pořadí šampionátu. „Odvedli jsme spolu hodně práce a společně jsme i rostli. Byli jsme nadějí, nyní jsme realitou. V roce 2021 jsme již viděli jasné známky našeho pokroku a nyní jsme schopni neustále bojovat s těmi nejlepšími. Jsem hrdý na to, že mohu pokračovat s Aprilií. Můžeme společně ještě více vyrůst a chceme to ukázat na trati,“ dodal Aleix.

„Jsem velmi rád, že mohu pokračovat ve spolupráci s týmem Aprilia Racing,“ sdělil Maverick Viňales. „Nyní se naše obzory rozšiřují a jsme schopni nepřetržitě pracovat na dosažení našich ambiciózních cílů. Věřím v tento projekt a jsem rád, že jsem jeho součástí. U Aprilie jsem našel fantastickou atmosféru a díky tomuto prodloužení smlouvy máme klid na to, abychom mohli dále růst tak, jak si tým i já zasloužíme,“ dodal Viňales.

Zdroj: Aprilia, foto: Václav Duška Jr.