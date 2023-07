Filip Salač mění tým, v roce 2024 pojede s týmem Marc VDS

Český jezdec Filip Salač v pondělí na sociálních sítích informoval, že s koncem letošního roku končí i jeho spolupráce s Gresiniho týmem. „Chtěl bych moc poděkovat týmu Gresini za všechny výsledky a zážitky, které jsme doposud zažili, ale na konci roku 2023 budu tým opouštět,“ napsal Salač. „Hodně jsme s mým manažerem J.Šťovíčkem přemýšleli a usoudili, že je čas na změnu. Vloni sem byl nováček a byla to sezóna nahoru dolů, ale zároveň se nám povedlo postavit se na bednu hned první rok a zajet spoustu dobrých výsledků. Letos jsem udělal velký krok dopředu, podařilo se mi vyjet první pole position, další bednu a bojovat každý závod o nejvyšší příčky. Do konce roku mám stejné cíle, dojíždět do top 10 a sbírat co nejvíce bodů a zkušeností. Díky Všem partnerům, kteří mi v mé cestě pomáhají,“ dodal Salač.

Hned poté, co Salač oznámil, že opouští Gresiniho tým, začalo se spekulovat o tom, kam zamíří. Hodně se hovořilo především o týmu Marc VDS, což se nakonec dnes potvrdilo. Marc VDS vydal oficiální tiskovou zprávu, v níž se uvádí, že Filip Salač bude příští rok jezdit v jejich týmu ve třídě Moto2.

„Připojit se k týmu Marc VDS bylo vždy mým cílem,“ sdělil Salač prostřednictvím tiskové zprávy týmu Marc VDS. „Je to jako splněný sen. Závody jsem sledoval od dětství a vždy jsem si myslel, že Marc VDS je úžasný tým. Titul tam vyhráli Tito Rabat, Franco Morbidelli a Alex Márquez. A Jack Miller pro ně vyhrál v MotoGP v Assenu. Nikdy jsem na tyto okamžiky nezapomněl, proto tedy bylo připojení k Marc VDS vždy mým cílem. Jelikož je to tak silný a konkurenceschopný tým, mé ambice budou vysoké. Cílem bude pravidelně se držet v první pětce a získat co nejvíce umístění na stupních vítězů. Budu pod tlakem, protože tým mi poskytne nejlepší materiál, zkušenosti a úsilí. Ale bude to pozitivní tlak,“ pokračoval český jezdec. „Budu se snažit jako vždy. Nejsem příliš agresivní jezdec. Jsem schopen vždy nejprve přemýšlet a analyzovat, kdy se mohu zlepšit. Rád tvrdě pracuji a soustředím se na zlepšování sebe sama. Jsem také rodinný typ, který se rád baví. Myslím, že dokážu přinést do týmu svou pozitivní energii, protože mám opravdu rád dobré vztahy v týmu a užívám si vše, co dělám. Nakonec bych chtěl poděkovat týmu a zejména Marcu van der Stratenovi za důvěru a všem sponzorům, kteří mi pomáhají plnit sny,“ dodal Salač.

Foto: Marc VDS, zdroj: Instagram Filipa Salače a Marc VDS