Filip Salač v Japonsku zariskoval s volbou pneumatik a nakonec dojel třetí

Salačovi v Japonsku vyšla strategie s nazutím pneumatik do suchých podmínek. Po startu z osmnácté pozice nakonec dojel do cíle jako třetí.

Filip Salač zahájil japonský závodní víkend velmi dobře. Ovládl oba páteční tréninky. Kvalifikace mu ovšem nevyšla. Kvalifikoval se na osmnácté místo, což nebyla ideální výchozí pozice. Nicméně během prvního kola závodu začalo pršet, takže závod musel být přerušen. Salač jako jeden z mála jezdců zvolil pro restart pneumatiky do sucha. Krátce po restartu se sice propadl až na čtyřiadvacáté místo, ale jakmile se začaly podmínky na dráze zlepšovat, Salač se raketovým tempem posouval vpřed. Nakonec do cíle dorazil jako třetí. Pro Salače to je jeho první podium letošní sezóny a zároveň první podium v barvách týmu Marc VDS.

„Byla to úžasná neděle!“ radoval se Salač po závodě. „Když se blížily mraky, myslel jsem, že bude pršet víc, ale řekl jsem týmu, aby mi nasadili hladké pneumatiky, protože nebojujeme o šampionát, takže bychom to měli risknout. Nakonec to bylo dobré rozhodnutí. První kola byla velmi těžká, protože jsme nevěděli, co můžeme očekávat. Nakonec ale trať vyschla a byla v dobrém stavu. Jsem se svým rozhodnutím spokojený, protože tým o tomto rozhodnutí úplně přesvědčen nebyl. Ale nakonec se poprvé v letošním roce obrátilo štěstí na naši stranu! Jsem velmi šťastný. Chci poděkovat týmu a všem, kteří ve mě stále věřili,“ dodal český jezdec.

Zdroj a foto: Marc VDS