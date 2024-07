Fotografie: GP Německa 2024

První červencový víkend patřil Velké ceně Německa. V kategorii MotoGP startoval z pole position Jorge Martin. Spolu s ním z první řady vyráželi oba jezdci týmu Trackhouse (Miguel Oliveira a Raul Fernandez). Jorge Martin vyhrál sobotní sprint. Miguel Oliveira skončil v sobotu druhý, což pro něj znamenalo první umístění na podiu ve sprintu. Třetím nejrychlejším mužem sprintu byl Francesco Bagnaia.

Hlavní závod sice delší dobu vedl Jorge Martin, nicméně Španěl upadl v předposledním kole. Vedení po něm převzal Francesco Bagnaia, který už první místo udržel a dojel si pro vítězství. Díky své výhře a Martinově výpadku se Bagnaia posunul do čela šampionátu. Na podium Bagnaiu doprovodili bratři Márquezovi. Marc dojel druhý a Alex třetí. Aby na podium v královské kubatuře vystoupili sourozenci, to se příliš často neděje. Před tím to naposledy dokázali Nobuatsu a Takuma Aoki v roce 1997 v Imole.

V prostřední kubatuře se z výhry radoval Fermin Aldeguer. Druhý skončil Jake Dixon a na nejnižší stupínek se podíval Ai Ogura. V Moto3 si David Alonso dojel pro své šesté vítězství v letošní sezóně. Na stupně vítězů s ním vystoupili také Furusato a Ortola.

Foto: Ducati, Pramac Racing, Gresini Racing, Trackhouse MotoGP, motogp.com