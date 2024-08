Fotografie: GP Velké Británie 2024

Letošní závod ve Velké Británii se nesl ve znamení oslav 75. výročí vzniku MS silničních motocyklů. V neděli se všichni jezdci vydali na dráhu na strojích se speciálním retro designem. Enea Bastianini si pro svou výhru dojel na stroji s designem, jaký v roce 2003 používali Loris Capirossi a Troy Bayliss.

Yamaha se se svým designem vrátila do sedmdesátých let minulého století. Na podobně zbarveném stroji značky Yamaha závodil například Giacomo Agostini. Honda použila design z osmdesátých let. Do osmdesátých let se vrátila i KTM. Pramac svými barvami zavzpomínal na Angela Nieta. Gresini Racing si připomněl stroj, s nímž Fausto Gresini v osmdesátých letech vyhrál tituly ve třídě do 125 ccm. Aprilia zvolila design Biaggiho stroje z devadesátých let. Jezdci týmu VR46 nastoupili do britského závodu na motocyklech připomínajících stroj Valentina Rossiho z roku 2018.

Trackhouse Racing se rozhodl pojmout vzhled svého speciálního stroje trochu jinak než ostatní týmy – na svém stroji vyobrazil podobizny amerických vítězů Grand Prix. Tým LCR Honda si pro britskou GP připravil dva různé designy, přičemž Zarco jel na motocyklu, který vzdával hold Miku Hailwoodovi a Nakagami závodil na stroji v barvách japonské vlajky.

Foto: Ducati, Pramac Racing, motogp.com, Yamaha, Gresini Racing, Aprilia, Press KTM