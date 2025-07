Fotografie: MotoGP v Assenu 2025

Velká cena Nizozemska, která se konala minulý týden v Assenu, byla desátým podnikem letošní sezóny MS silničních motocyklů. Pro Marca Márqueze tento závodní víkend nezačal zrovna ideálně. Vedoucí muž šampionátu totiž v pátek upadl v dopoledním i odpoledním tréninku a způsobil si i několik poranění, ale naštěstí se nejednalo o nic vážného. V sobotu už si starší z bratrů Márquezových dojel pro výhru ve sprintu a v neděli k tomu přidal i výhru v hlavním závodě. V sobotním sprintu se s Marcem Márquezem na podium podíval i jeho bratr Alex a pak také Marco Bezzecchi. V neděli Marca Márqueze na stupně vítězů doprovodili Marco Bezzecchi a Francesco Bagnaia. Alex Márquez upadl po kontaktu s Pedrem Acostou a zlomil si druhou záprstní kost v levé ruce. Fabio Quartararo sice vyrážel z pole position, ale ve sprintu ani nebodoval a v hlavním závodě si připsal šest bodů.

Závod nejslabší kubatury musel být předčasně ukončen kvůli nepříjemné nehodě Lunetty, Furusata a Fernandeze. Lunetta byl přejet soupeřem, ale naštěstí z tohoto děsivého karambolu vyvázl „jen“ se zlomenou nohou. Pro výhru si dojel José Antonio Rueda. Druhý skončil David Muñoz. Třetí místo obsadil Valentin Perrone. Pro posledně zmíněného to bylo jeho první podium kariéry.

Celý závodní víkend byl bohužel ve všech třídách poznamenán mnoha pády a kolizemi. Jedním z jezdců, kteří měli těžší pád, byl i Filip Salač. Český závodník v kvalifikaci třídy Moto2 kolidoval s Alonsem Lopezem a skončil na zemi. Při pádu si bolestivě pohmoždil rameno a nohu, navíc se i silně udeřil do hlavy. Lopez situaci ustál, ale od Salačova stroje dostal velkou ránu do ruky. Oba právě zmínění závodníci do nedělního závodu navzdory bolestem nastoupili. Lopez závod dokončil na osmé pozici. Salač nakonec musel po několika kolech odstoupit kvůli bolestem. Pro výhru si nakonec dojel Diogo Moreira, který se tak stal prvním brazilským vítězem v Moto2. Na stupně vítězů Moreiru doprovodili Aron Canet a Manuel Gonzalez.

