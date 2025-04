Fotografie: MotoGP v Austinu 2025

Poslední březnový víkend roku 2025 patřil závodům v Austinu. Jezdce zde docela potrápilo počasí. Několikrát během víkendu zapršelo. Sprint se jel na suchém povrchu, ale před hlavním nedělním závodem se znovu rozpršelo, takže podmínky na dráze měly do ideálu daleko. Hodně to klouzalo, o čemž se přesvědčil Marc Márquez, který upadl z první pozice. Po Márquezově pádu se vedení ujal Francesco Bagnaia. Ital už pak v čele zůstal až do konce. Druhé místo si opět vyjel Alex Márquez, jenž se tím pádem posunul do čela průběžného hodnocení šampionátu. Třetí místo v Austinu vybojoval Fabio di Giannantonio.

Závod prostřední kubatury byl také ovlivněn počasím. Pro svou druhou letošní výhru si dojel Jake Dixon, díky čemuž se posunul do čela šampionátu. Filip Salač byl jedním ze šesti jezdců, co pro závod zvolili hladké obutí. Tato taktika bohužel nevyšla. Salač nakonec ze závodu odstoupil.

Jezdci nejslabší kubatury ještě stačili odjet svůj závod před deštěm. Nejvíce se tentokrát radoval José Antonio Rueda. Na podium jej doprovodili Joel Kelso a Matteo Bertelle, přičemž pro posledně zmíněného to bylo jeho první podium v kariéře.

Foto: Ducati, Gresini Racing, VR46 Racing, Marc VDS, Ajo.fi