Fotografie: Vzpomínky na sezónu 2024 – GP Francie a GP Katalánska

Pátým podnikem roku 2024 byla Velká cena Francie. Na závody se přišel podívat rekordní počet diváků. Za všechny tři dny to bylo celkem 297 471 diváků. Během celého víkendu si výborně vedl Jorge Martin, jenž po startu z pole position vyhrál sprint a následně i hlavní závod. Marc Márquez sice startoval do závodů až ze třinácté pozice, nicméně ve sprintu i v hlavním závodě obsadil druhé místo. Francesco Bagnaia sprintový závod nedokončil. V hlavním závodě pak nakonec obsadil třetí místo.

Fabio Quartararo si pro svůj domácí závod připravil nejen speciální helmu, ale také speciální design motocyklu a kombinézy. Nové barvy mu ovšem nakonec štěstí nepřinesly. V kvalifikaci sice obsadil osmé místo, ale nakonec žádné body nevybojoval. Druhý z domácích jezdců – Johann Zarco – bral v nedělním závodě čtyři body za dvanácté místo.

Z Francie se jezdci přesunuli do Katalánska. V úvodu katalánského sprintu vedl Raul Fernandez, ale záhy upadl. Vedení po něm převzal Binder, ale i on skončil na zemi. Poté se do čela posunul Bagnaia, nicméně ani on se nedokázal udržet v sedle svého motocyklu. Z výhry ve sprintu se nakonec radoval domácí Aleix Espargaro, který před Katalánským víkendem oznámil, že se chystá na konci sezóny ukončit kariéru.

V hlavním závodě už Bagnaia nezopakoval chybu ze sprintu a dojel si pro výhru. Druhé místo ve Velké ceně Katalánska obsadil Jorge Martin. Marcu Márquezovi sice stejně jako ve Francii nevyšla kvalifikace, startoval až ze čtrnáctého místa, nicméně i tentokrát se dokázal probojovat na stupně vítězů.

Foto: motogp.com, Yamaha, Pramac Racing, Ducati, Gresini Racing, LCR Honda, Aprilia