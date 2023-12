Francesco Bagnaia – šampion MotoGP pro rok 2023

Ital Francesco Bagnaia (zvaný Pecco) se narodil 14. ledna 1997 v Turíně. Před svým vstupem do Mistrovství světa silničních motocyklů vyhrál Evropský šampionát v Minimotu. To bylo v roce 2009. Později působil v CEV Moto3 a stal se členem Rossiho akademie VR46, což je akademie na podporu mladých jezdců.

V MS silničních motocyklů se Bagnaia poprvé objevil v roce 2013. Tehdy závodil s týmem San Carlo Team Italia, nicméně ve svém prvním roce nezískal žádný bod. O rok později se přesunul do týmu SKY Racing VR46, kde už za sezónu posbíral 50 bodů a v celkovém pořadí šampionátu obsadil šestnácté místo. Svého prvního podia se dočkal ve Francii roku 2015. Závod v Le Mans tehdy Bagnaia dokončil na třetí pozici. Zároveň to bylo Bagnaiovo jediné podium roku 2015. Rok 2015 byl rokem, kdy Bagnaia jezdil u Asparova týmu a jeho kolegy byli Juanfran Guevara a také Jorge Martin, s nímž letos bojoval o titul v MotoGP.

U Aspara Bagnaia zůstal i v roce 2016. To už byl jeho poslední rok v nejnižší kubatuře a zároveň i nejúspěšnější. Na podium se podíval celkem šestkrát. Dočkal se svého prvního vítězství v Assenu a pak přidal ještě jedno vítězství v Malajsii. Stal se historicky prvním jezdcem, který dokázal zvítězit na motocyklu značky Mahindra. Sezónu ukončil na celkově čtvrtém místě.

Roku 2017 Bagnaia přestoupil do kategorie Moto2. Stal se jezdcem týmu SKY Racing VR46, který v tom roce nově vstoupil do prostřední třídy. Ve čtvrtém závodě roku (v Jerezu) dojel Bagnaia druhý, což bylo jeho prvním podiem v Moto2 a zároveň i prvním podiem týmu SKY Racing VR46 v prostřední třídě. Hned o dva týdny později Bagnaia ve Francii toto umístění zopakoval a později během roku přidal ještě dvě další podia (v Německu a San Marinu). Celkově obsadil páté místo a stal se Nováčkem roku.

V roce 2018 zůstal Bagnaia v Moto2 u týmu SKY Racing VR46. Sezónu zahájil vítězstvím v Kataru. Jednalo se o první vítězství v Moto2 pro Bagnaiu i pro jeho tým. Poté zvítězil ještě v Texasu, Francii, Nizozemsku, Rakousku, San Marinu, Thajsku a Japonsku. Na podium se celkem dostal dvanáctkrát a stal se šampionem.

Po zisku titulu v Moto2 se Bagnaia posunul do MotoGP, kde v letech 2019 a 2020 jezdil pro tým Pramac Racing. Při předsezónních testech v roce 2019 Bagnaia zazářil, nicméně v závodech se v roce 2019 na podium nedostal, nejlépe skončil čtvrtý v Austrálii. V závěru roku se zranil, takže se nemohl zúčastnit listopadových testů. Během zimy zotavil. V následujícím roce ovšem přišla další hodně nepříjemná nehoda. Při volném tréninku v Brně si Bagnaia zlomil holenní kost a kvůli tomuto zranění musel vynechat tři závody. Vrátil se ve velkém stylu. V Misanu si dojel pro své první umístění na podiu v MotoGP. O týden později byl na téže trati velmi blízko své první výhry, nicméně nakonec z prvního místa upadl.

Pro rok 2021 dostal Bagnaia důvěru italského výrobce a posunul se tak do továrního týmu Ducati Lenovo. Během sezóny vybojoval šest pole position, čtyři vítězství a pět dalších umístění na stupních vítězů, díky čemuž se stal vicemistrem.

První polovina roku 2022 se pro Bagnaiu rozhodně nevyvíjela tak, jak by si jezdec přál. Po závodě na Sachsenringu ztrácel na tehdy vedoucího Quartarara propastných 91 bodů. Druhá část rok už ovšem byla úplně jiná. Quartararovi se zdaleka nedařilo tak dobře jako v první polovině. Bagnaia se naopak dostal do skvělé formy. Dokázal vyhrát ve čtyřech po sobě jdoucích závodech. Celkem za loňský rok získal sedm výher. To, co se na začátku léta zdálo jako nemožné, se nakonec stalo skutečností. Bagnaia dohnal velkou bodovou ztrátu a v posledním závodě sezóny si zajistil svůj první titul v MotoGP.

Po zisku titulu se Bagnaia rozhodl, že v roce 2023 pojede s jedničkou na kapotáži. Novou sezónu zahájil vítězstvím v historicky prvním sprintovém závodě v Portugalsku, poté přidal i výhru v hlavním závodě. Během roku nakonec nasbíral celkem sedm výher v hlavních závodech a čtyři výhry ve sprintech. O titulu se letos nakonec rozhodovalo až při posledním závodě ve Valencii. Jorge Martin tehdy ovšem po několika málo kolech ukončil své snažení pádem a Bagnaia si dojel pro výhru i pro titul. Ital se tím pádem zapsal do historie jako třetí muž v éře MotoGP™, který dokázal titul obhájit.

Zdroj a foto: Ducati, motogp.com