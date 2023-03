GASGAS Factory Racing Tech 3 ukázal své letošní stroje

Nedaleko španělské Barcelony se v sobotu večer konala prezentace týmu GASGAS Factory Racing Tech3. Pol Espargaro a Augusto Fernandez se představili v červené barvě.

Španěl Pol Espargaro je zkušeným jezdcem MotoGP. K týmu GASGAS se přesouvá od Hondy, pro kterou jezdil v posledních dvou letech. Espargarův krajan Augusto Fernandez je jediným nováčkem letošního ročníku MotoGP. Do královské kubatury postupuje jako úřadující šampion třídy Moto2.

„Cítím, že se vracím ke svým kořenům,“ řekl Pol Espargaro při prezentaci. „S Tech3 a novou značkou jsme v „módu“ GASGAS; jsme tedy přátelští, máme blízko k lidem a jsme opravdu dříči, takže věřím, že pokud budeme bojovat a tlačit na pilu společně jako tým, tak budeme přímo na vrcholu. Myslím, že potenciál této motorky je vysoký. Určitě nás čeká hodně práce, protože úroveň v MotoGP je teď velmi vysoká, ale myslím, že ve Valencii jsem při prvním testu cítil DNA motocyklu, a když se shoduje s vaší vlastní DNA, cítíte se dobře! Motocykl je téměř připraven na to, aby letos bojoval o opravdu skvělé výsledky,“ dodal zkušený Španěl.

„Do MotoGP naskakuji s jistotou, že jsem mistrem světa a je to dobré, ale upřímně nevím, co mám letos očekávat, pokud jde o umístění,“ sdělil nováček Fernandez. „Těším se, že budu brzy konkurenceschopný a pokusím se bojovat se svým týmovým kolegou. Myslím, že mě čeká nejdůležitější rok mé kariéry, ale vím, že musím být trpělivý. Objevuji vše, co to znamená být jezdcem MotoGP, továrním jezdcem. Ale je dobré vidět, kolik lidí máte za sebou - a to nejen váš tým, ale celou továrnu, která čeká na vás a na vaše výsledky. Portugalsko se blíží a já se na to opravdu těším. Je to splněný sen: můj debut v MotoGP. Upřímně se nemůžu dočkat,“ uzavřel Fernandez.

Zdroj a foto: GASGAS