GASGAS Factory Racing Tech 3 ukázal své stroje

V pondělí 29. ledna 2024 se oficiálně představil tým GASGAS Factory Racing Tech 3. S týmem bude v letošním roce pokračovat šestadvacetiletý Španěl Augusto Fernandez, pro nějž to bude jeho druhý rok v královské kubatuře. Nově se k Fernandezovi přidá jeho teprve devatenáctiletý krajan Pedro Acosta, jenž má navzdory nízkému věku na svém kontě už dva mistrovské tituly z nižších kubatur (jeden z Moto3 a jeden z Moto2).

„ Loni bylo pro nás všechno nové a museli jsme se toho hodně učit, ale na konci sezóny už jsem cítil, že mám tu potřebnou rychlost,“ prozradil Augusto Fernandez. „Při jízdě na motorce jsem se cítil pohodlně, ale jako nováček musí být člověk velmi trpělivý a důvěřovat procesu. Když jsem na konci roku 2023 analyzoval sezónu, viděl jsem, že se mi podařilo udělat kroky, které jsem potřeboval. Těším se na letošní rok, protože teď už mám s motocyklem GASGAS RC16 zkušenosti z každé dráhy a vím, že v pátek musíme hodně přidat, protože to může rozhodnout velkou část víkendu. Jsem velmi hrdý na to, že mohu spolupracovat s Red Bullem a mít jejich logo na motorce. Je to splněný sen. Máme vše, co potřebujeme k výkonu. Je to v našich rukou, tak jdeme na to,“ dodal starší z dvojice Španělů.

„Když přemýšlím o své dosavadní kariéře a cestě, tak je to docela pěkné!“ zhodnotil Pedro Acosta. „Je hezké říct, že jsem dostal příležitost jezdit za tovární tým ve své první sezóně, je hezké říct, že jsem vyhrál dva tituly za tři roky, je hezké říct, že jsem přišel do továrního týmu ve své první sezóně v MotoGP. Zároveň je ale také docela těžké vyrovnat se s tlakem a s komentáři. V tuto chvíli nechci myslet na výsledky. Mám za sebou jen jeden den s novou motorkou. Není tedy správný čas na to, abych mluvil o výsledcích nebo cílech, to není reálné. Pokusím se užít si test v Malajsii a pokusím se získat co nejvíce zkušeností, abych se pokusil být konkurenceschopný na začátku sezóny, ale během toho musíme také sbírat závodní zkušenosti, abychom se krok za krokem posouvali vpřed,“ řekl dále Acosta.

Zdroj a foto: GAS GAS, Tech 3