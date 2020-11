GP Evropy 2020: Ohlasy prvních pěti v cíli

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 1. místo

Joan Mir se v neděli ve Valencii stal devátým vítězem letošní sezóny a velmi se přiblížil zisku mistrovského titulu. Nyní Mir vede o 37 bodů před Quartararem a Rinsem. Ve hře je ještě padesát bodů. „Jsem šťastný, s celým týmem jsme měli perfektní víkend!“ radoval se po závodě jezdec z Mallorky. „Je těžké do toho dát 100 %, když bojujete o titul, protože vždy musíte být trochu opatrní, ale dnes jsem viděl šanci na své první vítězství a musel jsem ji využít. Věděl jsem, co musím udělat a na motocyklu jsem se cítil opravdu skvěle. Nemám slov, abych popsal, jak moc úžasné je být vítězem závodu MotoGP. Po tomto víkendu v náročných podmínkách mě to dost povzbudilo. V šampionátu je to ale pořád těsné, takže musím zůstat soustředěný a pokračovat v tvrdé práci i příští víkend,“ dodal Mir.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 2. místo

Rins poměrně dost kol vedl, ale nakonec dojel do cíle jako druhý za svým týmovým kolegou Mirem. V pořadí šampionátu se Rins posunul na třetí místo, přičemž na vedoucího Mira ztrácí 37 bodů a má stejný počet bodů jako druhý Quartararo. „Velkou část závodu jsem vedl a doufal jsem, že povedu od začátku do konce, ale v sedmnáctém kole jsem v jedenácté zatáčce špatně zařadil, takže jsem byl trochu široký a Joan mě předjel,“ prozradil Rins. „Když už byl vpředu, bylo velmi těžké se udržet za ním, i když jsem se snažil. Měl opravdu hodně dobré tempo. Ale i když výsledek pro mě nebyl nejlepší, pro tým to byl fantastický den. Joan vybojoval vítězství, které opravdu chtěl, Suzuki získala double a já jsem si připsal 20 bodů do šampionátu! Takže jsem šťastný! Jsem připraven na příští týden. Uvidíme, co dokážu. Stále je ve hře spousta bodů,“ řekl dále Rins.

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Mladší z bratrů Espargarových vyrážel do GP Evropy z pole position, do cíle pak dojel jako třetí a doplnil tak kompletně španělské podium. „Bylo náročné bojovat s těmito kluky,“ řekl mladší z bratrů Espargarových po nedělním závodě. „Byli rychlí, ale doháněl jsem je na brzdách. Nicméně jsem neměl takovou rychlost v zatáčkách a na výjezdu. Vybrali jsme tvrdou směs na přední a střední směs na zadní pneumatiku, což byla perfektní volba. Pro tento výběr jsme neměli k dispozici žádná data, ale riskli jsme to a vyšlo to. Jsem opravdu potěšen. Další pódium pro KTM i pro mě, to je skvělý pocit,“ dodal spokojený Polyccio.

Takaaki Nakagami (LCR Honda) – 4. místo

„Bramborovou“ medaili tentokrát vybojoval Takaaki Nakagami, který před dvěma týdny v Aragonu startoval z pole position, ale upadl hned v prvním kole. Do závodu ve Valencii vyrážel z první řady a dojel čtvrtý. „Jsem šťastný, že jsme závod dokončili jako nejlepší ze satelitních týmů, ale v příštím závodě budeme mít ještě lepší výkon,“ sdělil Nakagami po prvním závodě ve Valencii.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) – 5. místo

První pětku v neděli ve Valencii uzavřel portugalský jezdec Miguel Oliveira. „Jsem šťastný. Myslím, že se strategie z Warm-Up v závodu vyplatila,“ prozradil Oliveira. „Podařilo se nám dobře vyvážit nastavení. Bohužel jsem ale nějakých sedm až osm kol před koncem nedokázal držet tempo. Po několika okamžicích, kdy jsem málem spadl, jsem se rozhodl uklidnit a v klidu dojet do cíle, navzdory tomu to ale byl dobrý závod a získali jsme pro tým slušné body,“ uzavřel Portugalec.

Foto: Václav Duška Jr.