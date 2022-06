GP Katalánska 2022 – fotografie

Do závodu královské kubatury se z první pozice vydával Aleix Espargaro, nicméně hned po startu se do vedení dostal Fabio Quartararo, který už nikoho před sebe nepustil a dojel si pro vítězství, díky němuž výrazně navýšil vedení v šampionátu. Aleix Espargaro se dlouho držel na druhé pozici, ale při nájezdu do posledního kola se mylně domníval, že už závod skončil. Kvůli předčasným oslavám se nakonec Espargaro propadl na páté místo. Na podium s Quartararem vystoupili Jorge Martin a Johann Zarco.

V úvodu závodu prostřední kubatury vedl Joe Roberts, ale o něco později z vedení upadl. O vítězství poté zabojovali Vietti s Canetem. Tím šťastnějším nakonec byl Vietti, který díky výhře navýšil vedení v šampionátu. Canet dorazil do cíle jako druhý. Na podium se podíval i Augusto Fernandez. Český jezdec Filip Salač v závodě upadl a žádné body si tedy nepřipsal.

V nejslabší kubatuře startoval jako první Foggia, kterého ovšem patnáct kol před koncem zradil jeho stroj. Jezdec tedy musel odstoupit. Pro výhru si nakonec dojel Izan Guevara. Druhý skončil nováček David Muňoz, pro nějž to bylo jeho první umístění na podiu. Třetí místo obsadil Tatsuki Suzuki.

Foto: Václav Duška Jr.