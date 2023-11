GP Thajska 2023 - fotografie

Poslední říjnový víkend patřil Velké ceně Thajska. Jorge Martin se kvalifikoval na první místo, následně vyhrál sprint a následně se radoval i z výhry v hlavním závodě, přičemž o výhru v hlavním závodě musel bojovat až do úplného konce. Brad Binder a Francesco Bagnaia mu nedali vydechnout. Binder projel cílem jako druhý, ale kvůli překročení limitů dráhy v posledním kole se musel odsunout na třetí místo za Bagnaiu. Martinovi se v Thajsku podařilo snížit Bagnaiův náskok v čele šampionátu. Nyní Bagnaia vede jen o třináct bodů. Před Thajskem to bylo sedmadvacet.

Závod prostřední kubatury ovládl Fermin Aldeguer, který startoval z pole position. Pedro Acosta měl první šanci na zajištění titulu, ale zatím mu to nevyšlo, přestože do cíle dorazil jako druhý. Na podium se podíval i domácí jezdec Somkiat Chantra. Filip Salač nebodoval. V nejslabší kubatuře se z výhry radoval David Alonso, který si tím pojistil titul pro nejlepšího nováčka roku (Rookie of the Year) a v celkovém pořadí šampionátu se posunul na třetí místo. Jaume Masiá sice dojel čtvrtý, přesto se mu podařilo navýšit vedení v šampionátu. Nyní vede o sedmnáct bodů před druhým Sasakim. Alonso na třetí pozici ztrácí pětadvacet bodů.

Foto: Pramac Racing, Ducati, Press KTM, Gresini Racing, Speed Up, Aspar Team, Honda Team Asia