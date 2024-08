GP Thajska bude v příštích dvou letech zahajovacím podnikem sezóny MotoGP

Zahajovacím podnikem býval v posledních letech obvykle Katar. Loni se ovšem začínalo v Portugalsku, protože na okruhu v Kataru probíhaly opravy. V příštích dvou letech bude zahajovací Velkou cenou závod v Thajsku na okruhu Chang v Buriramu. Kompletní kalendář pro rok 2025 ještě zveřejněn nebyl, zatím se ale počítá s tím, že první závodní víkend by se měl konat už v termínu od 28. února do 2. března 2025.

„Jsme velmi rádi, že můžeme prozradit, že prvním závodem sezóny 2025 bude Grand Prix Thajska v Buriramu,“ oznámil Carmelo Ezpeleta, generální ředitel společnosti Dorna Sport. „Jihovýchodní Asie je jedním z našich nejdůležitějších trhů, a to jak pro sport, tak i pro naše továrny a partnery. Thajsko v tom hraje klíčovou roli a jeho nadšení je jasně vidět na obrovských davech, které si v Buriramu rok co rok užíváme. Víme, že při prvním závodě roku vytvoří neuvěřitelnou atmosféru,“ pokračoval Ezpeleta.

„Jakmile se Buriram zařadil do kalendáře, okamžitě se stal oblíbeným. Není se čemu divit, je to totiž fantastické místo, kde si můžete užít MotoGP™. Trať je tam navrženou tak, aby předváděla to nejlepší z našeho závodění, což dokazuje neuvěřitelná podívaná, kterou jsme si užili na dráze v minulé sezóně. Těšíme se, že se sem podíváme na konci tohoto roku a pak hned na začátku sezóny 2025. Kompletní provizorní kalendář MotoGP™ na rok 2025 zveřejní FIM na konci letošní sezóny,“ dodal Ezpeleta.

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati