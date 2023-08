GP Velké Británie 2023 - harmonogram

Počínaje závodním víkendem ve Velké Británii dochází ke změně. O přímém postupu do druhé kvalifikace rozhodne ve třídě MotoGP pouze jeden trénink - konkrétně to bude páteční odpolední trénink. Dosud o postupu do druhé kvalifikace rozhodovala kombinace obou pátečních tréninků. Nově však bude páteční dopolední trénink volným tréninkem a bude sloužit k nastavení motocyklů a jejich přípravě na závodní víkend. V sobotu pak jezdce královské kubatury čeká (stejně jako doposud) jeden volný trénink, dvě kvalifikace a sprintový závod.

GP Velké Británie, Silverstone Pátek 4. srpna 2023 Moto3 1. trénink 10:00-10:35 Moto2 1. trénink 10:50-11:30 MotoGP 1. volný trénink 11:45-12:30 Moto3 2. trénink 14:15-14:50 Moto2 2. trénink 15:05-15:45 MotoGP trénink 16:00-17:00 Sobota 5. srpna 2023 Moto3 3. trénink 09:40-10:10 Moto2 3. trénink 10:25-10:55 MotoGP 2. volný trénink 11:10-11:40 MotoGP 1. kvalifikace 11:50-12:05 MotoGP 2. kvalifikace 12:15-12:30 Moto3 1. kvalifikace 13:50-14:05 Moto3 2. kvalifikace 14:15-14:30 Moto2 1. kvalifikace 14:45-15:00 Moto2 2. kvalifikace 15:10-15:25 MotoGP sprint 16:00 Neděle 6. srpna 2023 MotoGP warm up 10:45-10:55 Moto3 závod 12:15 MotoGP závod 14:00 Moto2 závod 15:30

Foto: Ducati