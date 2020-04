Grand Prix v Austinu v předchozích letech

2013

První závod MotoGP se na okruhu v Austinu jel v roce 2013. Marc Márquez byl prvním rokem v MotoGP a Austin byl druhým podnikem roku. Márquez si vyjel první pole position v královské kubatuře. Po startu se vedení ujal Dani Pedrosa. Márquez se držel těsně za ním a po několika kolech jej předjel. Pedrosa už mu předjetí neoplatil a Márquez si dojel pro své první vítězství v MotoGP a stal se tak nejmladším vítězem závodu MotoGP. Pedrosa dojel do cíle jako druhý. Na podium vystoupil i Jorge Lorenzo.

2014

O rok později to byl opět Marc Márquez, kdo na okruhu v Austinu kraloval. Tehdy jednadvacetiletý jezdec ovládl všechny volné tréninky i kvalifikaci. Po startu závodu se sice do čela dostal Jorge Lorenzo, ale ten výrazně ulil start, za což dostal penalizaci v podobě průjezdu boxovou uličkou. Poté, co si Lorenzo odpykal trest, dostal se do čela Márquez. Márquez už pak nikomu nedal šanci a dojel vítězně do cíle. Dani Pedrosa (stejně jako o rok dříve) skončil druhý. Třetí místo si vyjel Andrea Dovizioso.

2015

V roce 2015 proběhly páteční tréninky poměrně dramaticky. Dopoledne pršelo, takže docházelo k odkladům tréninků, odpoledne už dráha osychala. A problém nebyl jenom s počasím. První trénink MotoGP totiž musel být přerušen, protože na dráhu vběhl pes. Naštěstí se ale nic zlého nestalo. Po odchytu psa se opět pokračovalo. V sobotu dopoledne pro změnu jezdce potrápila mlha. V kvalifikaci měl Márquez problém s motocyklem, takže musel hodně rychle běžet pro druhý, ale ani to mu nezabránilo v zisku třetí pole position na tomto okruhu. Počasí nakonec dělalo potíže i v neděli. Kvůli mlze se musel odkládat warm up a odsunut musel být i závod MotoGP, protože po dešti na dráhu natekla voda z mostu. Odstartovalo se o více než půl hodiny později. Po startu se do čela dostal Dovi. Později jej překonal Márquez a dojel si pro třetí vítězství na texaském okruhu. Andrea Dovizioso se musel smířit s druhým místem. Valentino Rossi dojel do cíle jako třetí.

2016

Také v roce 2016 se v Austinu velmi dařilo Márquezovi. Španěl ovládl všechny volné tréninky a v kvalifikaci si vyjel už čtvrtou pole position na tomto okruhu. Druhého Lorenza ovšem překonal jen o 69 tisícin. Po startu do závodu se na první místo posunul právě Lorenzo, ale Márquez si to nenechal líbit a brzy jej předjel. O něco později se pak na druhé místo dostal Dovi a dokonce se začal blížit i vedoucímu Márquezovi, ale před něj se nedokázal dostat. Později se Dovi naopak propadl za Lorenza na třetí místo. Pak na Doviho začal útočit Pedrosa. Při útoku se ovšem Pedrosa rozvlnil, upadl a spolu s ním skončil na zemi i Dovi. Pro čtvrtou výhru v Austinu si nakonec dojel Márquez. Na podium jej doprovodili Jorge Lorenzo a Andrea Iannone.

2017

V prvním texaském tréninku roku 2017 zajel nejlépe Viňales, mladý Španěl pak ovládl i třetí trénink a v kvalifikaci bojoval o pole position se svým krajanem Márquezem, ale ani tentokrát nikdo nedokázal Márqueze překonat. Márquez si v Austinu už popáté v řadě vyjel pole position. Viňales si zajistil druhé místo na roštu. Po startu se ovšem vedení ujal Pedrosa. Viňales poměrně brzy skončil na zemi. Pedrosa a Márquez pak spolu nějakou dobu bojovali. Márquez ovšem nakonec dokázal Pedrosovi ujet a připsal si tak páté vítězství na okruhu v Austinu. Pedrosa nakonec klesl za Rossiho a dojel jako třetí.

2018

Ani v roce 2018 nikdo nedokázal v texaské kvalifikaci zajet lepší čas než Marc Márquez, nicméně z pole position nakonec startoval Maverick Viňales, protože Márquez byl penalizován. Během kvalifikace totiž došlo k incidentu mezi Márquezem a Viňalesem. Márquez byl nakonec potrestán odsunem o tři místa vzad, takže do závodu vyrážel ze čtvrté pozice a jako první jel tedy výše zmíněný Viňales. Ani penalizace v kvalifikaci ovšem Márquezovi nezabránila v tom, aby v Austinu zvítězil pošesté v řadě. Spolu s Márquezem tehdy na podium vystoupili i Viňales a Iannone.

2019

Loňský ročník závodů v Austinu byl zkomplikován počasím. Sobotní dopolední program byl kvůli bouřkám odkládán, až nakonec musel být zrušen. Kvalifikace už se ale odjela a opět v ní byl nejrychlejší Marc Márquez. Po startu závodu se Márquez ujal vedení a budoval si náskok. Vypadalo to, že si dojede pro sedmé vítězství v řadě, ale krátce před polovinou závodu chyboval, skončil na zemi a tím jeho vítězná série v Austinu skončila. Po Márquezově pádu se vedení ujal Rossi. Několik kol pak Rossi první pozici držel, ale později jej předjel Rins. Rossi se sice snažil až do konce, ale Rinse se mu nepodařilo předjet. Španěl si tedy dojel pro své první vítězství v MotoGP. Rossi se musel smířit s druhou pozicí. Na třetí stupínek podia se dostal Jack Miller.

Foto: Corey J. Coulter, 2Snap, Friedemann Kirn, GeeBee