Gresini Racing oficiálně potvrdil příchod Marca Márqueze

Marc Márquez minulý týden potvrdil, že na konci této sezóny odejde od týmu Repsol Honda, pro nějž závodil od roku 2013, tedy hned od svého vstupu do královské kubatury.

Dnes přišlo oficiální potvrzení ze strany Gresiniho týmu. Marc Márquez bude příští rok jezdit za jejich tým a stane se tak týmovým kolegou svého bratra Alex, který u týmu jezdí od začátku letošního roku.

„Jsem nadšený z této nové výzvy,“ sdělil Marc Márquez při příležitosti podpisu nové smlouvy. „Nebylo to snadné rozhodnutí, protože je to velká změna ve všech směrech. Ale někdy je v životě důležité vystoupit z komfortní zóny a otestovat se, abyste mohli pokračovat v růstu. Co se týče motorky, vím, že některým věcem budu muset přizpůsobit styl jízdy a že to nebude jednoduché. Jsem si ale také jistý, že celý tým Gresini mi hodně pomůže. Těším se na setkání s týmem a na to, jak s nimi začnu pracovat. Rád bych poděkoval Nadie, Carlovi a Michelemu za důvěru a respekt, které mi projevili,“ dodal jezdec.

Majitelka týmu, Nadia Padovani, k podpisu smlouvy s Marcem Márquezem řekla: „Pro rodinu Gresini je to historický okamžik. Skutečnost, že se Marc Márquez rozhodl, že v příští sezóně bude závodit s námi, je naprosto fantastická a jsem velmi ráda, že to mohu oficiálně potvrdit. Za necelou sezónu jsme se velmi sblížili s jeho bratrem a stejným způsobem přivítáme i Marca, protože jsme si jisti, že má veškerý potenciál k tomu, aby byl s GP 23 hned od začátku konkurenceschopný. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat Fabiu Di Giannantoniovi za jeho profesionalitu a přejeme mu vše nejlepší do další kariéry.“

Zdroj a foto: Gresini Racing