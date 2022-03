Historicky prvním vítězem třídy Moto3 na okruhu Mandalika se stal Foggia

Do dnešního závodu třídy Moto3 v Indonésii startoval z první pozice Carlos Tatay. Z druhého místa měl vyrážet Diogo Moreira, ale před startem měl nějaký problém se svým strojem, takže do zahřívacího kola musel vyjet z pit lane a do závodu odstartoval z konce pole. Do závodu nenastoupil John McPhee, který se zranil minulý týden při tréninku.

Závod byl vypsán na 23 kol. Po startu se o první příčku prali především Tatay, Migno a Garcia. Po prvním kole vedl Migno. Na předních pozicích byli dále také Foggia, Garcia, Guevara a Sasaki.

V úvodu upadl Surra, ale hned se zase rozjel. Na zemi pak skončil také Ortola.

Dvacet kol před koncem vedl Foggia, před ním byl nějakou dobu ve vedení Guevara, který nyní klesl na druhé místo.

Šestnáct okruhů před závěrem stále vedl Foggia, ale nyní už měl relativně velký náskok – přes tři vteřiny a navíc se mu dařilo náskok stále navyšovat. Carlos Tatay dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože si zkrátil cestu.

V době, kdy do konce závodu zbývalo 12 kol, pokračoval na čele Foggia. V tuto chvíli už byl Italův náskok přes čtyři vteřiny. Druhý byl Guevara s náskokem přes půl vteřiny před Garciou. V první pětce byli dále také Migno a Masia. Tatay, který startoval z pole position, byl nyní až čtrnáctý.

V dalším kole se nic neměnilo na první pozici, ale za ním to bylo napínavější. Garcia se dotáhl na druhého Guevaru. Navíc těsně za Garciou byli další jezdci.

Penalizaci za zkrácení dráhy dostal Bertelle. Jezdec musel projet dlouhým kolem, ale na boj o přední pozice tahle situace neměla vliv. Bertelle totiž mezi předními jezdci nebyl.

Foggia i v dalším průběhu závodu zvětšoval svůj náskok. Osm kol před koncem už to bylo přes pět vteřin. Garcia už se dostal před Guevaru. Na Guevaru pak útočili i další jezdci, nicméně Guevara se nedal a o kolo později se dokonce dokázal vrátit na druhé místo. Ani tohle pořadí ovšem nemělo dlouhého trvání. Pořadí se docela často měnilo.

Domácí jezdec Mario Aji byl penalizován za zkrácení dráhy. Musel projet dlouhým kolem. Bertelle, který měl původně za trest také projet dlouhým kolem, nakonec dostal další penalizaci v podobě dalších dvou dlouhých kol, protože první trest řádně nesplnil.

V závodě už nějakou dobu nepokračoval Moreira, který měl potíže už v úvodu, kdy musel startovat z konce pole místo svého původně vyjetého druhého místa.

Do posledního kola najel jako první Foggia. Druhý byl s více než čtyřmi vteřinami ztráty Guevara. Na zemi skončili Migno a Sasaki, kteří byli v boji o přední pozice.

Na první pozici žádné drama v závěru nenastalo. Foggia si dojel pro výhru. Druhý skončil Guevara. Boj o třetí místo nakonec dopadl úspěšně pro Carlose Tataye. Garcia se musel smířit s nepopulární „bramborovou“ medailí. První pětku uzavřel Öncü.

Vedoucím mužem šampionátu je nyní Foggia.

GP Indonésie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 7DennisFoggia Honda 152,7 38'51,6680 2 28IzanGuevara GasGas 152,5 2,612 3 99CarlosTatay CFMoto 152,4 3,639 4 11SergioGarcia GasGas 152,4 3,759 5 53DenizÖncü KTM 152,4 3,87 6 43XavierArtigas CFMoto 152,4 4,962 7 5JaumeMasia KTM 152,3 5,289 8 23EliaBartolini KTM 152,3 5,405 9 96DanielHolgado KTM 152,3 5,533 10 24TatsukiSuzuki Honda 152,3 5,687 11 6RyuseiYamanaka KTM 151,6 16,286 12 27KaitoToba KTM 151,6 16,921 13 19ScottOgden Honda 151,6 17,257 14 64MarioAji Honda 151,1 24,626 15 18MatteoBertelle KTM 151,1 24,809 16 20LorenzoFellon Honda 150,6 31,522 17 54RiccardoRossi Honda 150,6 31,628 18 66JoelKelso KTM 150,6 32,204 19 22AnaCarrasco KTM 150 41,202 20 70JoshuaWhatley Honda 149,6 48,013 21 87GerardRiu Male KTM 149,6 48,09 Neklasifikováni 71AyumuSasaki Husquarna 152,4 22 kol 31AdrianFernandez KTM 150,1 10 kol 67AlbertoSurra Honda 147,2 17 kol 16AndreaMigno Honda 152,4 22 kol 48IvanOrtola KTM 146,8 7 kol 10DiogoMoreira KTM 145,1 8 kol 82StefanoNepa KTM 151,9 22 kol

Foto: Václav Duška Jr.