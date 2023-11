Honda oficiálně potvrdila Mariniho příchod

Je to oficiální. Honda dnes dopoledne potvrdila, že od příštího roku za jejich tým v MotoGP pojede Ital Luca Marini.

Tým Mooney VR46 Racing v sobotu oficiálně potvrdil, že Luca Marini po Velké ceně Valencie z týmu odejde. Nyní už bylo vydáno i oficiální tiskové prohlášení ze strany Hondy, v němž se potvrzuje, že Luca Marini s Hondou podepsal smlouvu na roky 2024 a 2025.

„Honda Racing Corporation s potěšením oznamuje podpis smlouvy s Lucou Marinim na sezóny 2024 a 2025 v kategorii MotoGP,“ píše se v oficiálním prohlášení. „Nyní šestadvacetiletý jezdec nastoupil do královské kubatury v roce 2021 poté, co si v mistrovství světa Moto2 připsal šest výher a 15 pódií. V roce 2020 skončil v Moto2 na celkovém druhém místě. Marini se od vstupu do královské kubatury dostal dvakrát na stupně vítězů, dvakrát startoval z pole position a čtyřikrát se dostal na podium ve sprintu. Na základě dvouleté smlouvy se připojí k továrnímu týmu, kde bude kolegou Joana Mira,“ uvádí se dále ve zprávě z HRC.

Zdroj: HRC, foto: Mooney VR46 Racing Team