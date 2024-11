Hromadný pád v úvodu GP Malajsie se naštěstí obešel bez větší újmy na zdraví jezdců

Velká cena Malajsie musela být po prvním kole zastavena, protože hned krátce po startu došlo k hromadné nehodě. Na počátku incidentu byl kontakt mezi zadním kolem Alexe Márqueze a předním kolem Brada Bindera. Mladší z bratrů Márquezových situaci ustál, ale Binderův stroj se po nárazu nadzvedl a srazil Quartarara a Millera. V jednom momentě kolize došlo i ke kontaktu mezi Millerovou hlavou a zadním kolem Quartararovy Yamahy. Poté ještě Joan Mir přejel přes Millerovy nohy. Incident byl vyšetřován, ale nakonec byl vyhodnocen jako závodní incident. Nikdo tedy nebude trestán.

Quartararo z místa nehody odkulhal a následně se svým druhým strojem nastoupil k opakovanému startu. Binder také odešel po svých a pokusil se znovu vyjet, ale po zaváděcím kole zajel zpátky do boxů, protože jej bolelo rameno. Miller zůstal po nehodě ležet na dráze a byl ošetřován lékaři. Následně byl Miller sanitkou převezen do zdravotního střediska na okruhu. O několik minut později naštěstí odešel po svých zpátky do boxu.

„Nemám ponětí, co se stalo při té nehodě v úvodním kole,“ sdělil Quartararo po včerejším závodě. „Měl jsem velký kontakt s Bradem Binderem nebo Jackem Millerem. Pak jsem letěl a potom si opravdu nepamatuji, co se stalo. Všichni jsme byli na zemi, ale nemyslím si, že by to byla něčí chyba,“ pokračoval Francouz. „Jsem opravdu moc rád, že se nikomu nic nestalo. Hlavně Jackovi, protože ten byl v hodně nepříjemné situaci,“ dodal bývalý šampion.

„Bohužel jsem narazil do Millera, takže jsem měl docela obavy,“ prozradil Joan Mir. „Byla to tedy úleva, když jsem ho pak na obrazovce viděl, jak jde po boxové uličce. Později jsem šel i přímo za ním do boxu,“ řekl dále Mir.

„Měl jsem štěstí, že jsem z toho dnes vyvázl. Děkuji všem za milé vzkazy. Děkuji společnosti Alpinestars za to, že mě ochránila,“ sdělil prostřednictvím sociálních sítí Jack Miller.

K nehodě se vyjádřil i Francesco Guidotti (šéf týmu KTM): „Naštěstí se nikdo nezranil, ale nebylo to vůbec nic hezkého. Brad se pokusil nastoupit na opakovaný start, ale bolest ramene mu v tom zabránila, nebylo by bezpečné startovat. V pondělí tedy půjde (Binder) na kontrolu. Jack (Miller) byl na prohlídce ve zdravotním středisku na okruhu, ale pak se rychle vrátil zpět do boxu a je v pořádku.“

Zdroj: Yamaha, Box Repsol, KTM, foto: KTM