Poprvé v kariéře jezdce MotoGP se z první pozice do závodu vydával Pol Espargaro. Zároveň se jednalo i o první pole position značky KTM ve třídě MotoGP a navíc se tak stalo v domácím prostředí KTM. A další zajímavostí je, že díky „Polycciově“ pole position se bratři Espargarovi stali prvními bratry, kteří v MotoGP dokázali vybojovat pole position. Aleix startoval z pole position už dvakrát, ale už je to delší dobu – naposledy v roce 2015.

Do dnešního závodu opět nenastoupil Bagnaia ani Márquez, kteří jsou oba zranění. Bagnaiu nahrazuje Pirro a Márqueze Bradl. Bagnaia by měl být zpátky už v září v Misanu. V Márquezově případě zatím není jasné, kdy přesně se vrátí. Včera totiž tým Repsol Honda oznámil, že doba rekonvalescence bude delší a že se Márquez vrátí až ve chvíli, kdy bude zcela v pořádku, což by mohlo být zhruba za dva až tři měsíce.

Z pit lane musel do dnešního závodu startovat Johann Zarco, který byl potrestán za zavinění kolize s Morbidellim, k níž došlo minulou neděli.

V důsledku výše zmíněné kolize došlo i k menší změně ve třetí zatáčce, kde byla vybudována další ochranná bariéra, která by měla zabránit tomu, aby havarované motorky křížily dráhu projíždějícím jezdcům.

Spolu s Polem Espargarem do dnešního štýrského závodu vyráželi z první řady i Nakagami a Mir. V prvním kole se do čela dostal Mir. Espargaro měl krizový moment, při kterém trochu ztratil.

V době, kdy do konce zbývalo 25 kol, vedl Miller. Druhý byl Nakagami a první trojici uzavíral Mir. O chvíli později si pak Nakagami a Mir prohodili pozice. V první pětce byli i Pol Espargaro a Alex Rins.

Fabio Quartararo startoval do závodu až z deváté pozice, což byla jeho zatím nejhorší startovní pozice v letošním roce. V úvodu závodu si navíc ještě pohoršil, klesl až na čtrnácté místo. Později si trochu polepšil, ale při předjíždění Alexe Márqueze vyjel mimo trať. Dokázal se ovšem vrátit tak, aniž by nějak výrazně ztratil.

Dvaadvacet kol před šachovnicí vedl Mir. Druhý byl Miller a třetí Nakagami. Rins se posunul na čtvrté místo před Espargara. Dovi, který před týdnem na Red Bull Ringu zvítězil, byl v tuto chvíli šestý. O kolo později se Espargaro vrátil na čtvrté místo před Rinse. Mir si mezitím v čele vybudoval menší náskok (zhruba půl vteřiny). Miller zůstával druhý, ale Nakagami byl těsně za ním.

Závod se nevyvíjel příliš dobře pro jezdce Yamahy. V době, kdy do konce zbývalo osmnáct kol, byl nejvýše postaveným jezdcem Yamahy Viňales na desátém místě. Rossi byl jedenáctý, Quartararo dvanáctý a Morbidelli dokonce až šestnáctý.

A ani Dovi na Ducati tento týden zdaleka neměl takovou formu jako minulý týden. Šestnáct kol před koncem se před něj dostal Binder a odsunul jej na sedmé místo.

Viňalese postihl nějaký problém. Jezdec zvedl ruku a předjelo jej několik jezdců, ale pak opět pokačoval.

Mir mezitím navýšil vedení. Patnáct kol před závěrem už vedl o více než vteřinu. Miller zůstával druhý a Nakagami třetí. Více než dvě vteřiny za Nakagamim bojovali o čtvrté místo Pol Espargaro a Alex Rins. O kolo později si pak Miller a Nakagami prohodili pozice, ale jen na chvíli Miller se brzy vrátil na druhé místo. Nicméně Nakagami to brzy zkusil znovu a dostal se opět na druhé místo. Tato situace docela pomáhala Mirovi v čele, který tak ještě více navýšil svůj náskok.

Dvanáct kol před koncem musel být závod zastaven. Viňales totiž měl nějaký problém s brzděním a musel seskočit ze svého stroje. Alex Márquez se padajícímu jezdci naštěstí vyhnul. Viňalesův motocykl pak pokračoval přímo do bariéry, kde začal hořet. Jezdec odešel po svých, ale bariéra musela být vyměněna. Pro Viňalese to byl druhý extrémně dramatický moment během posledních pár dní. Naštěstí i tentokrát všechno dobře dopadlo.

Závod pak byl restartován na dvanáct kol. Pit lane se otevřela ve 14:35 a jezdci se na roštu seřadili na roštu podle pořadí v šestnáctém kole. Z prvního místa tedy startoval Mir, z druhého Nakagami a ze třetího Miller. Viňales samozřejmě na startu chyběl, přestože je v pořádku, jeho stroj ovšem byl zcela zničen.

Po opakovaném startu se vedení opět ujal Mir, ale následně jej vystřídal Miller. Na třetí místo se zařadil Pol Espargaro. Rins naopak po startu klesl – propadl se na osmé místo.

Deset kol před závěrem vedl Miller před Mirem. Třetí místo držel Espargaro. Na čtvrté místo se posunul Oliveira. První pětku uzavíral Dovi. Binder byl sice ze začátku chvíli čtvrtý, ale později se propadl na šesté místo. Propad zaznamenal i Nakagami, který v prvním závodě bojoval o druhé místo s Millerem.

Miller sice do dnešního závodu nastupoval s bolavou pravou paží, ale nevypadalo to, že by jej to nějak výrazně zpomalovalo. Australan vedl i v době, kdy do konce zbývalo osm kol. Rozestupy ovšem nebyly nijak velké.

Sedm kol před koncem se Pol Espargaro dostal před Mira na druhé místo a následně Mira překonal i Oliveira. Quartararo, který do Rakouska přijel jako vedoucí muž šampionátu, bojoval až ve druhé desítce.

Pět kol před cílem už vedl Pol Espargaro, ale rozestupy byly velmi těsné, prvních pět jezdců dělilo jen zhruba 0,7 s. Mir, který v úvodu vedl, se nyní propadal. Čtyři kola před koncem byl až pátý za Dovim.

Pol Espargaro vedl i dvě kola před koncem. Miller a Oliveira byli těsně za ním. Dovi na čtvrté pozici ztrácel zhruba půl vteřiny na Oliveiru a něco málo přes vteřinu na vedoucího Espargara. Mir uzavíral první pětku.

V posledním kole se vedení ujal Miller, Mir se posunul na čtvrté místo před Doviho, který stejně jako Espargaro v posledním kole chyboval.

Espargaro a Miller spolu do poslední chvíle bojovali o první místo tak, až nakonec poměrně nečekaně zvítězil Oliveira, pro kterého to je první výhra v MotoGP a zároveň se tak stal prvním Portugalcem, který zvítězil v MotoGP. Miller obsadil druhé místo. Třetí dojel Pol Espargaro, který ovšem v závěru dost vyjel mimo trať. Jako čtvrtý do cíle dorazil Mir. Jezdec z Mallorky byl v boxech hodně smutný, protože před přerušením závodu vedl. Dovimu naopak přerušení závodu pomohlo, nicméně ani tak tentokrát nenavázal na úspěch z minulého týdne a skončil pátý. Následovali Rins, Nakagami a Binder. V první desítce skončili i Rossi a Lecuona.

Quartararo sice dojel až třináctý, ale stále drží vedení v šampionátu. Dovi je tři body za ním.

Další závod se pojede až v polovině září v Misanu.

GP Štýrska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Miguel OLIVEIRA KTM 183,5 16'56,025 2 Jack MILLER Ducati 183,5 0,316 3 Pol ESPARGARO KTM 183,4 0,54 4 Joan MIR Suzuki 183,4 0,641 5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 183,3 1,414 6 Alex RINS Suzuki 183,3 1,45 7 Takaaki NAKAGAMI Honda 183,2 1,864 8 Brad BINDER KTM 182,8 4,15 9 Valentino ROSSI Yamaha 182,7 4,517 10 Iker LECUONA KTM 182,6 5,068 11 Danilo PETRUCCI Ducati 182,5 5,918 12 Aleix ESPARGARO Aprilia 182,4 6,411 13 Fabio QUARTARARO Yamaha 182,2 7,406 14 Johann ZARCO Ducati 182,2 7,454 15 Franco MORBIDELLI Yamaha 181,7 10,191 16 Alex MARQUEZ Honda 181,7 10,524 17 Cal CRUTCHLOW Honda 181,5 11,447 18 Stefan BRADL Honda 181,4 11,943 19 Bradley SMITH Aprilia 181,3 12,732 20 Michele PIRRO Ducati 181 14,349 21 Tito RABAT Ducati 181 14,548 Maverick VINALES Yamaha 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.