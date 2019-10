Je to oficiální – Zarco pojede poslední tři závody s Hondou

Před několika dny se objevila spekulace, že Takaaki Nakagami ukončí letošní sezónu předčasně kvůli potížím s ramenem a poslední tři závody místo něj pojede Johann Zarco. Včera bylo oficiálně potvrzeno, že Nakagami půjde na operaci s ramenem už po závodě v Japonsku a zbytek sezóny tak vynechá. A dnes tým LCR Honda oficiálně potvrdil, že poslední tři závody letošní sezóny místo Nakagamiho odjede Johann Zarco.

Zda bude Zarcova spolupráce s Hondou nějakým způsobem pokračovat i po závodě ve Valencii, zatím nebylo zveřejněno.

„Je to skvělá příležitost odjet s týmem LCR Honda IDEMITSU několik posledních závodů sezóny,“ sdělil Zarco. „Jsem opravdu vděčný, že jsem tuto šanci dostal. Udělám vše, co bude v mých silách, abych vybojoval co nejlepší výsledky a abych si to užil, protože to na nějaký čas mohou být poslední 3 závody, které odjedu,“ prozradil dále Francouz. „Chtěl bych poděkovat KTM za to, že mě uvolnili k tomu, abych mohl odjet závody na jiném motocyklu. Uvidíme, co dokážu. Cílem je chytit správné tempo a znovu získat dobrý cit s motorkou, který jsem míval dříve,“ dodal Zarco.

Zdroj a foto: LCR Honda