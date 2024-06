Je to oficiální: Pramac v roce 2025 spojí síly s Yamahou

Yamaha a Prima Pramac Racing oficiálně potvrzují, že od roku 2025 začne jejich spolupráce. V rámci víceletého programu budou obě strany úzce spolupracovat, přičemž oba jezdci týmu Pramac budou mít k dispozici tovární motocykly YZR-M1. Jména jezdců ovšem tým zatím neoznámil.

Lin Jarvis, výkonný ředitel Yamaha Motor Racing, sdělil: „Yamaha momentálně prožívá těžké časy na dráze i mimo ni. Společnosti Yamaha Motor Co.(YMC) a Yamaha Motor Racing (YMR) se netají tím, že vkládají veškeré své úsilí do vývoje motocyklu. Nyní vstupujeme do další fáze, na kterou jsme dlouho čekali, čímž je příchod druhého týmu Yamahy.“

„Nové partnerství s týmem Prima Pramac Racing bude mít jinou formu, než jakou jsme používali v minulosti. Yamaha vkládá důvěru do Pramac Racing a my jim poskytneme tovární motocykly ve stejné specifikaci, kterou používá tým Monster Energy Yamaha MotoGP™. Cílem je urychlit vývoj motocyklu, který v rámci našich snah o návrat na vítěznou cestu zůstává klíčovou prioritou pro YMR i YMC a stejně tak je naším cílem i snaha zapojit čtyři konkurenceschopné jezdce mistrovství MotoGP™ do dvou prvotřídních týmů,“ pokračoval Jarvis.

„Kromě programu MotoGP™ naše spolupráce zahrnuje budoucí projekt Moto2™, který poskytne platformu pro přípravu budoucích jezdců MotoGP™. Na podrobnosti o tomto programu je v tuto chvíli příliš brzy, protože bude vyvíjen až v příštích letech. Rád bych také vyjádřil své osobní uznání a poděkování Paolovi Campinotimu, generálnímu řediteli Pramacu, a Gino Borsoiovi, týmovému manažerovi Prima Pramac Racing, za jejich důvěru v Yamahu. Máme k jejich týmu maximální respekt a ujišťujeme je, že jsme plně odhodláni učinit vše pro to, aby toto nové partnerství bylo velkým úspěchem na mnoho příštích let,“ dodal Jarvis.

Zdroj a foto: motogp.com