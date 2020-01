Je to oficiální: Viňalesovým kolegou u tovární Yamahy bude Quartararo

Když včera Yamaha oznámila prodloužení smlouvy s Viňalesem, začalo se hodně hovořit o tom, že jeho novým kolegou bude právě Fabio Quartararo, který nyní jezdí s týmem Petronas. Nyní již je to oficiálně potvrzeno. Quartararo podepsal smlouvu s tovární Yamahou na roky 2021 a 2022.

Teď už je tedy jisté, že od tovární Yamahy odejde Valentino Rossi. Sám Ital před časem připustil možnost, že by v příštím roce mohl jezdit u Petronasu, pokud se rozhodne ještě pokračovat v kariéře. Definitivní rozhodnutí však oznámí později (zhruba v polovině roku).

„Mám radost z toho, co dokázal můj management během posledních několika měsíců,“ sdělil spokojený Francouz při příležitosti oznámení podpisu smlouvy. „Nebylo to snadné, ale teď mám jasný plán na další tři roky a jsem opravdu šťastný. Budu tvrdě pracovat, stejně jako loni, a jsem nesmírně motivován k dosažení skvělých výkonů. Mám pocit, že zimní období je příliš dlouhé - jsem opravdu nadšený, že příští týden odletím testovat do Sepangu, budu jezdit na své nové YZR-M1 a opět se setkám se svým týmem. Chtěl bych poděkovat YMC a týmu PETRONAS Yamaha Sepang Racing, kteří mi dali příležitost vstoupit do třídy MotoGP v roce 2019. Letos udělám vše pro to, aby na mě opět mohli být hrdí,“ dodal dvacetiletý jezdec z Nice.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.