Jezdci si stěžují na nekonzistentnost při udělování penalizací

Už delší dobu jezdci volají po větší konzistentnosti rozhodování stevardů FIM a po Velkých cenách Rakouska a Štýrska tyto hlasy ještě zesílily.

Po GP Štýrska se hodně řešily (mimo jiné) penalizace za vyjíždění mimo dráhu. Kvůli penalizaci za vyjetí mimo dráhu ve třídě Moto2 přišel Jorge Martin o vítězství. Jezdec v posledním kole vyjel mimo dráhu jen mírně, výhodu tím nezískal, nicméně byl potrestán odsunem o jedno místo vzad. V MotoGP pak v závěrečné fázi závodu vyjel mimo trať Pol Espargaro, který ovšem žádný trest neobdržel. Na to si stěžoval Joan Mir, který dojel čtvrtý. „Pravda je, že v poslední zatáčce byl Pol hodně široký, vyjel mimo dráhu. Neviděl jsem to moc dobře, ale myslel jsem si, že za to bude potrestán. Je to velká škoda, jsem nespokojen s nekonzistentností pravidel,“ stěžoval si Mir po závodě.

Andrea Dovizioso opakovaně kritizuje pravidla týkající se udělování trestů za vyjetí mimo dráhu. Způsob, kterým stevardi FIM tato pravidla aplikují, označil Dovi za podivný. Nicméně, co se týče závěru závodu MotoGP při GP Štýrska, Dovi uznal, že to byla trochu jiná situace, protože Miller Pola Espargara mimo dráhu vytlačil.

Spokojený s rozhodováním stevardů není ani Doviho kolega Petrucci. „Většina z nás není spokojena s rozhodováním stevardů, protože neuplatňují stejné měřítko pro každého. Je velký rozdíl v tom, zda se jedná o jezdce Moto3 nebo MotoGP,“ prohlásil Ital.

Kromě penalizací za výjezdy mimo trať se hodně diskutovalo i o trestu pro Zarca za zavinění kolize s Morbidellim při GP Rakouska. Slyšení u stevardů proběhlo až ve čtvrtek (tedy den před prvními tréninky na GP Štýrska) a výsledek rozhodnutí byl sdělen až v pátek ráno, což dle mnohých jezdců je příliš pozdě. Neshoda panovala i ohledně výše trestu. Jedni se domnívají, že měl Zarco dostat zákaz startu v jednom závodě, jiní si zase myslí, že to nebyla jednoznačně jeho vina. Sám Zarco si navíc stěžoval na průběh vyšetřování a způsob udělení penalizace. „Způsobem, jakým mi to řekli, nemělo smysl vysvětlovat svou verzi události. Řekli mi: ‚Viděli jsme to a udělíme ti penalizaci,‘ a já říkám: ‚Proč jsem to tedy přišel popsat ze svého úhlu pohledu?‘ ‚Jen pro korektnost,‘ takže tak,“ stěžoval si Zarco.

Zdroj: autosport.com, foto: Václav Duška Jr.