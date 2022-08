Joan Mir podepsal s HRC a bude tak novým kolegou Marca Márqueze

Poté, co tým Suzuki oznámil svůj odchod z MotoGP, začalo se spekulovat o tom, že by Joan Mir mohl zamířit do týmu Repsol Honda. A nyní už je to oficiální. Honda dnes potvrdila, že Mir podepsal dvouletou smlouvu. Od příštího roku tedy bude Joan Mir týmovým kolegou Marca Márqueze.

Joan Mir absolvoval svou první kompletní sezónu v MS silničních motocyklů v roce 2016. O rok později se tento jezdec z Mallorky stal šampionem v kategorii Moto3. Rok 2018 prožil v kategorii Moto2 a poté rovnou zamířil do kategorie nejvyšší, kde spojil své síly s týmem Suzuki. V roce 2020 se Mir radoval z titulu v královské kubatuře. Loni skončil v celkovém pořadí šampionátu třetí. Letos se trápí – na stupně vítězů se (zatím) nedostal, několik závodů nedokončil a nyní má zlomený kotník, kvůli čemuž musí vynechat závod v Misanu.

„Jsem velmi nadšený, že mohu oficiálně oznámit, že se od příštího roku začleněním do týmu Repsol Honda,“ sdělil Joan Mir. „Děkuji HRC, že mi věří a že mi dali příležitost hájit jejich barvy, které se pojí s dlouhou historií a světovými tituly. Využijeme všech zkušeností, které jsem během let v MotoGP nasbíral u týmu Suzuki, k tomu, abych co nejvíce přispěl k tomuto projektu a abychom společně bojovali o mistrovský titul,“ pokračoval jezdec. „Nyní se nadále musím soustředit na své zotavení, abych se co nejdříve vrátil na dráhu a abych dokončil tuto sezónu s týmem Suzuki Ecstar co nejlépe,“ dodal Španěl.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.