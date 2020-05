Joan Mir pojede se Suzuki i v příštích dvou letech

Mladý Španěl Joan Mir je šampionem třídy Moto3 z roku 2017, v roce 2018 přestoupil do kategorie Moto2 a po roce v prostřední třídě se posunul do královské kubatury. Nyní má tedy za sebou svůj první rok v MotoGP. Už loni jezdil se Suzuki a v tuto chvíli už je jisté, že u týmu zůstane minimálně do konce roku 2022.

Před nedávnem Suzuki oznámila, že prodloužili smlouvu s Alexem Rinsem. V Rinsově případě se také jednalo o prodloužení o dva roky. Rins a Mir tedy zůstanou týmovými kolegy i v příštích dvou letech.

„Jsem velmi rád, že jsem se Suzuki podepsal smlouvu na další dva roky,“ sdělil Mir. „Prodloužení smlouvy je to nejlepší, co mě mohlo potkat... a je to zase jako splněný sen! Je pro mě opravdu důležité, že mohu pokračovat, protože teď mám více času se učit a více času ukázat svůj potenciál: Dva roky mohou rychle uplynout, ale jsem připraven na to, abych mohl dosáhnout vyšší úrovně. Každý den pracujeme na tom, abychom té úrovně dosáhli. Jsem také velmi šťastný i z osobního hlediska, protože mám kolem sebe velmi dobrý tým lidí. Děkuji všem v Suzuki za jejich důvěru, kterou do mě vložili,“ řekl dále jezdec z Mallorky.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.