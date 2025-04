Jorge Martin dostal od lékařů svolení k účasti v Kataru

Španěl Jorge Martin musel vynechat úvod letošní sezóny. Jezdec si totiž při předsezónním testu v Malajsii zranil pravou ruku a levou nohu. Poté se snažil rychle dostat zpátky do formy, ale během soukromého tréninku se zranil znovu. Tenkrát to pro změnu odnesla levá ruka a pravá noha.

Před dvěma týdny sice Martin odcestoval do Austinu, ale závodu se účastnil pouze v roli diváka. V té době už doufal, že by se mohl vrátit v Kataru, ale zcela jistý si tím nebyl. Před pár dny jezdec absolvoval lékařskou prohlídku v Evropě, kde mu lékaři sdělili, že by mohl odcestovat do Kataru s nadějí, že poprvé v této sezóně nastoupí do závodu.

Nutnou podmínkou pro účast v nadcházejícím závodním víkendu bylo absolvování lékařské prohlídky přímo na okruhu v Kataru. Nyní už má Martin kontrolu za sebou. Lékaři mu dali zelenou. Martin tedy nastoupí do prvního pátečního tréninku, který začíná ve 14.45 našeho času.

Zdroj: motogp.com, foto: Aprilia