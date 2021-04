Jorge Martin je po operaci, rád by se vrátil v Mugellu

Španělský nováček ve třídě MotoGP měl minulou sobotu v Portugalsku velmi těžký pád. Při nehodě utrpěl několik zlomenin v horních i dolních končetinách a kromě toho dostal i velkou ránu do hlavy a nějakou dobu byl v bezvědomí. Vzhledem ke zmíněné ráně do hlavy se lékaři rozhodli o několik dní odložit operaci zlomených kostí, protože celková anestezie by v dané situaci představovala zvýšené riziko.

V tuto chvíli už má Jorge Martin operaci zlomenin za sebou. Zákrok provedli Dr. Xavier Mir, Dr. David Campillo a Dr. Joan Carles Monllau v Barceloně. Konkrétně se jednalo o operaci člunkové kosti a první záprstní kosti pravé ruky, dále pak o operaci pravého kotníku a horní části levé holenní kosti. V případě horní části holenní kosti (v blízkosti kolenního kloubu) byl zákrok proveden artroskopickou metodou. Jedna z kostí v pravém zápěstí a pátá záprstní kost levé ruky byly zafixovány bez nutnosti operačního zákroku.

Po operaci musí jezdec zůstat 72 hodin v nemocnici na pozorování. Poté ještě bude muset doma několik dní odpočívat, teprve pak bude moci zahájit rehabilitaci. Martinovým cílem je návrat v Mugellu, kde se koncem května pojede Velká cena Itálie. Příští týden v Jerezu Martina zastoupí jeho krajan Tito Rabat.

Zdroj: Pramac Racing, foto: Václav Duška Jr.