Jorge Martin se vyjádřil k možnosti odchodu od Aprilie

V posledních dnech se hodně hovořilo o možnosti, že by Jorge Martin mohl na konci této sezóny odejít od Aprilie. Jezdec se nyní vyjádřil prostřednictvím sociálních sítí.

Před Grand Prix Velké Británie se začalo hovořit o možnosti, že by Jorge Martin mohl odejít od Aprilie už na konci této sezóny, ačkoliv má podepsanou smlouvu až do konce roku 2026. Součástí smlouvy je totiž klauzule, která za určitých podmínek umožňuje dřívější odchod.

Aprilia už se ohledně možnosti Martinova odchodu vyjádřila minulý týden. „Smlouva mezi týmem Aprilia Racing a Jorge Martínem je platná a účinná, a proto ji musí obě strany respektovat až do jejího vypršení (konec roku 2026),“ uvádí se v oficiálním prohlášení týmu. „Aprilia Racing toto zcela splnila v rámci dohodnutých podmínek a bude v tom pokračovat i v budoucnu. Aprilia Racing popírá, že by mezi stranami probíhala jednání o úpravě doby trvání smlouvy. Smlouva zůstává v platnosti dle původní dohody. Tým se nebude vyjadřovat k záležitostem mimo jeho přímou kontrolu, ale očekává, že ostatní týmy se zdrží jakýchkoli nabídek jezdcům, kteří mají v současné době smlouvu. Takové chování by v žádném případě nebylo legitimní. Celý tým bude Jorgeho i nadále podporovat po celou dobu jeho rekonvalescence. Doufáme, že jej brzy uvidíme zpět na trati na jeho RS-GP,“ píše se dále v prohlášení Aprilie.

Nyní se k situaci vyjádřil i sám jezdec. Jorge Martin ve svém dnešním prohlášení vysvětluje, že se při podpisu smlouvy s Aprilií dohodl na tom, že součástí smlouvy bude i klauzule umožňující dřívější odchod. Jezdec totiž chtěl během prvních závodů roku 2025 řádně vyhodnotit konkurenceschopnost týmu a motocyklu a až pak se teprve rozhodnout, zda bude u týmu pokračovat i v roce 2026. Situaci ovšem zkomplikovala skutečnost, že úřadující šampion dlouhodobě bojuje se zraněními. Ze sedmi dosud odjetých závodních víkendů roku 2025 se zúčastnil pouze jednoho.

„Vzhledem k nutnosti rozhodnout se k datu stanovenému ve smlouvě, jsem se rozhodl využít svého práva na ukončení smlouvy před sezónou 2026,“ uvedl Martin. „Okolnosti, které nastaly v důsledku nehod, sice neovlivnily to, na čem jsme se dohodli, ale bohužel tuto fázi ovlivnily. Proto jsem byl vždy otevřený dialogu s Aprilií o prodloužení tohoto období na určitý počet Grand Prix po mém návratu k závodění. Chtěl jsem totiž, aby si obě strany mohly dát druhou šanci a cítily se dobře, než se rozhodnou ohledně roku 2026,“ napsal dále Martin.

„Vždycky jsem byl k Aprilii upřímný, vážil jsem si motorky, týmu a úsilí všech, kteří se na projektu podíleli. Žádám jen o to, aby byla respektována má přání a duch toho, na čem jsme se tehdy dohodli s Aprilií. Nejsou v tom žádné výčitky. Chci se jen po velmi těžkých časech a velmi vážném zranění dívat dopředu s jasnou představou a nadále ze sebe vydávat to nejlepší na dráze i mimo ni,“ uzavřel Martin.

Zdroj: motogp.com, foto: Aprilia