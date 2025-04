Jorge Martin se zranil při GP Kataru, leží v nemocnici s pneumotoraxem

Jorge Martin jel tento víkend v Kataru svůj první závod po zranění, ale bohužel měl opět smůlu. Devět kol před koncem upadl. Za ním jedoucí di Giannantonio se mu nedokázal vyhnout a pravděpodobně mu narazil do zad. Martinovi se po nehodě nechtělo vstávat. Lékaři jej nějakou dobu ošetřovali přímo u dráhy, aniž by byla vyvěšena červená vlajka. Po prvotním ošetření byl Martin přepraven do zdravotního střediska na okruhu. Následně zamířil do místní nemocnice s podezřením na poranění žeber a pneumotorax.

Po podrobnějším vyšetření lékaři v nemocnici rozhodli, že jezdci bude muset být kvůli pneumotoraxu zaveden dren. Španěl si teď několik dní poleží v nemocnici, dokud pneumotorax neustoupí.

„Po dalším vyšetření budeme vědět, jestli má i nějaké zlomeniny,“ uvedl v rozhovoru pro Sky Sport Antonio Boselli ze skupiny Piaggio, do níž patří Aprilia. „Di Giannantonio přišel do boxu a hodně se strachoval o Jorgeho, protože ucítil úder. Je tedy velmi pravděpodobné, že do něj narazil. Nevím, zda je Jorgeho zranění způsobeno kontaktem s motocyklem di Giannantonia nebo samotným pádem. Každopádně ruce i nohy má naštěstí v pořádku, ale po dopadu na zem měl potíže s dýcháním,“ dodal Boselli.

Aktualizace: Martin má kromě pneumotoraxu i šest zlomených žeber.

Zdroj: sport.sky.it, foto: Aprilia